Iván Meza ha publicado un libro sobre el Morro Solar de Chorrillos.

El Morro Solar es uno de los puntos más importantes de Lima, un lugar de encuentro recurrente para deportistas, turistas, estudiantes y veraneantes. Sin embargo, su valor va mucho más allá del presente: bajo sus rocas se conservan 135 millones de años de historia natural y, sobre ellas, los vestigios del devenir humano, marcados por acontecimientos que contribuyeron a configurar incluso la identidad del país.

“Contar la historia del Morro Solar es narrar la propia historia de la Tierra”: el biólogo que estudia al gigante de piedra de Chorrillos y los 135 millones de años de historia que alberga
