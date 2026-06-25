La ilusión mundialista ya se vive entre la comunidad colombiana en Lima. Tras el debut triunfal de la selección cafetera, el segundo (y el tercer) encuentro en la Copa del Mundo 2026 será una nueva excusa para reunirse alrededor de la gastronomía y el fútbol. Estos son tres restaurantes donde los hinchas podrán alentar a Colombia como si estuvieran en casa.

Colombia Cafe Restobar

Dirección: Av. La Paz 646, Int. 19, Pasaje El Suche, Miraflores

Café Colombia Restobar es uno de los pioneros de la cocina colombiana en la capital peruana. Bandeja paisa, arepas, picadas y música en vivo forman parte de una experiencia que se intensifica durante los encuentros de la selección. Para los partidos, Colombia Cafe Restobar propone un show en vivo de vallenato, infaltable si llega a ganar la selección.

Colombia Tierra Querida

Dirección: Mártir José Olaya 201, Frente al Parque Kennedy, Miraflores

Colombia Tierra Querida es un restaurante que busca trasladar a Lima la diversidad gastronómica colombiana. Además de especialidades típicas, ofrece una propuesta de coctelería y un ambiente pensado para compartir en grupo. Para los partidos, Colombia Tierra Querida ofrece los platos favoritos de James Rodríguez como la arepa con chorizo, chicharrón o con huevo y la infaltable Picada y un combo de empanadas.

Sumercé

Dirección: Calle General Suarez 378 Miraflores

Sumercé se ha convertido en uno de los espacios favoritos para quienes extrañan los sabores de Bogotá y Medellín. Su carta reúne arepas, empanadas y platos tradicionales en un ambiente familiar ideal para seguir el partido. Además, para estos partidos, Sumercé promete tener el mejor aguardiente colombiano para celebrar cada gol.

Más allá de los resultados, estos espacios reflejan cómo la gastronomía se ha convertido en un vínculo con las raíces y en una forma de mantener vivas las tradiciones. Porque en un Mundial, los partidos duran 90 minutos, pero las conversaciones, las risas y los sabores compartidos alrededor de una mesa permanecen mucho más tiempo. Y cuando juega Colombia, Lima también se tiñe de amarillo, azul y rojo.