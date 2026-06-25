00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Lucho Díaz y James Rodríguez ilusionan a los colombianos con pasar a la siguiente fase y continuar el camino mundialista.
Lucho Díaz y James Rodríguez ilusionan a los colombianos con pasar a la siguiente fase y continuar el camino mundialista.
/ AFP via Getty Images
Por Alejandra Garboza

La ilusión mundialista ya se vive entre la comunidad colombiana en Lima. Tras el debut triunfal de la selección cafetera, el segundo (y el tercer) encuentro en la Copa del Mundo 2026 será una nueva excusa para reunirse alrededor de la gastronomía y el fútbol. Estos son tres restaurantes donde los hinchas podrán alentar a Colombia como si estuvieran en casa.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.