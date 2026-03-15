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Timothée Chalamet todavía podría ganar el Óscar a mejor actor por “Marty Supremo”. Le pisan los talones Michael B. Jordan por “Sinners” y Wagner Moura por “El agente secreto”. (Foto: Difusión)
Timothée Chalamet todavía podría ganar el Óscar a mejor actor por “Marty Supremo”. Le pisan los talones Michael B. Jordan por “Sinners” y Wagner Moura por “El agente secreto”. (Foto: Difusión)
Por Oscar García

Las campañas al Óscar se ganan con actuaciones memorables, pero también pueden perderse con una mala frase. Para los actores, la carrera por conquistar el favor de la Academia suele estar dominada por entrevistas, apariciones públicas y gestos cuidadosamente calculados; aun así, cualquier comentario puede alterar el clima de la competencia. Timothée Chalamet lo está descubriendo en carne propia. Hace apenas un mes, el actor estadounidense de 29 años parecía encaminado al premio; hoy, sus probabilidades han caído tras unas declaraciones poco afortunadas sobre la relevancia cultural de la ópera y el ballet.

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