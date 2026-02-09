“Dejar la TV y perder de golpe la adrenalina es difícil”: Laura Huarcayo cuenta cómo llegó a la pantalla por azar

Escuchar
Laura Huarcayo, presentadora de la nueva temporada de "Mande quien mande". (Foto: Grp Producciones)
Por Sonia del Águila

Laura Huarcayo no buscaba una cámara ni escenarios. Era asistente administrativa en una universidad y estudiaba Administración de Empresas. Pero en octubre del 2000, durante sus vacaciones, aceptó un trabajo temporal como modelo en un Motorshow y, en medio de ese paréntesis, Somos la invitó a reemplazar a una modelo que no llegó para una sesión de fotos sobre tauromaquia. Necesitaban, con urgencia, a alguien que pudiera ponerse un traje de luces de torero. Laura dijo que sí.

