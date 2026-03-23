Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El embajador de la República de Corea, Choi Jong-uk, destaca las relaciones bilaterales entre nuestras naciones. (Foto: Joel Alonzo/ GEC)
El embajador de la República de Corea, Choi Jong-uk, destaca las relaciones bilaterales entre nuestras naciones. (Foto: Joel Alonzo/ GEC)
Por Melvyn Arce Ruiz

Este 1 de abril se celebrará por primera vez el Día de la Confraternidad Peruano-Coreana, fecha que fue establecida por el Congreso peruano en noviembre de 2025, como una forma de reconocer la relación bilateral entre ambos países y la contribución de la comunidad coreana al desarrollo económico y social en el Perú. El día remite al inicio de los vínculos diplomáticos en 1963, un hito que marca el punto de partida de la relación entre ambas naciones.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Entrevista