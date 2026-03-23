Este 1 de abril se celebrará por primera vez el Día de la Confraternidad Peruano-Coreana, fecha que fue establecida por el Congreso peruano en noviembre de 2025, como una forma de reconocer la relación bilateral entre ambos países y la contribución de la comunidad coreana al desarrollo económico y social en el Perú. El día remite al inicio de los vínculos diplomáticos en 1963, un hito que marca el punto de partida de la relación entre ambas naciones.

La iniciativa resalta la evolución de los lazos bilaterales y reafirma su continuidad. En ese marco, la celebración se desarrollará del 27 de marzo al 1 de abril con una programación que incluirá un nutrido programa en el que se destacan una feria con música y gastronomía, así como un ciclo de cine coreano. Al respecto conversamos con el embajador de Corea en el Perú, Choi Jong-uk.

— ¿Qué hitos de la relación diplomática que ya supera los sesenta años entre el Perú y Corea del Sur considera usted que cimentaron las bases para celebrar hoy esta confraternidad?

Después del establecimiento de la relación bilateral en 1963, Corea y Perú han desarrollado un vínculo sólido, especialmente mediante el Tratado de Libre Comercio en 2011 y la Asociación Estratégica Integral acordada en 2012, compartiendo los valores comunes de democracia, Estado de derecho y libre comercio. Podemos decir que la relación bilateral actual entre Corea y Perú se encuentra en su mejor estado. Gracias al TLC, el volumen del comercio bilateral se ha duplicado durante más de 10 años, alcanzando más de 3 mil millones de dólares anuales. Más de 20 empresas coreanas globales como Samsung, Hyundai y LG están ampliando su cooperación en diversos sectores, como infraestructura, digitalización y energía. Asimismo, gracias al nivel de confianza máxima como socios de la Asociación Estratégica Integral, hoy en día destaca la cooperación en defensa y desarrollo industrial vinculado, a través de la coproducción de buques y equipo terrestre como tanques y vehículos blindados.

— ¿Qué papel juega la cultura en el fortalecimiento de las relaciones de Corea del Sur con el Perú?

La cultura es un elemento trasversal que favorece el entendimiento mutuo y la cercanía entre los pueblos, lo que sirve de base firme para el avance de la relación bilateral. Si bien existen evidentes diferencias geográficas y lingüísticas entre nuestros dos países, la gran popularidad de la cultura coreana ha influenciado positivamente en la conexión entre nuestros pueblos y también en la generación de beneficios económicos.

Embajador de la República de Corea, Choi Jong-uk. (Foto: Joel Alonzo/ GEC)

— Fenómenos como el K-pop y los K-dramas han acercado Corea al Perú, pero ¿qué aspectos de la cultura peruana generan hoy mayor curiosidad y fascinación en el pueblo coreano?

La diversidad y riqueza del Perú atrae enormemente a los coreanos. La cultura peruana se ha desarrollado con armonía y fusión. Perú es un país hermoso en donde la selva amazónica, los desiertos y la región andina se integran armoniosamente, ofreciendo a los coreanos la oportunidad de disfrutar de su diversa belleza natural, patrimonio cultural como Machu Picchu y Cusco, y su espléndida gastronomía. Por eso, cada año más de 20 mil coreanos visitan Perú sin importar las largas 30 (treinta) horas de vuelo desde Corea.

Una semana de actividades

La programación por el Día de la Confraternidad Peruano-Coreana se desarrollará en espacios del Ministerio de Cultura del Perú (Mincul). La agenda incluirá una feria temática y un ciclo de cine, abiertas al público de manera gratuita.

El viernes 27 se inaugurará la Feria Coreana en el patio de las artes, con la participación de empresas como Samsung y LG, además de propuestas vinculadas al K-food, K-beauty y estudios en Corea. Durante el 27 y 28 de marzo, los asistentes podrán recorrer stands de comida coreana y presenciar presentaciones musicales y artísticas, entre ellas shows de K-pop. En el espacio gastronómico se servirán platos como gimbap, bulgogi, tteokbokki, galbi, dakgangjeong y kimchi, junto con bocadillos y bebidas como Ramion, Pepero y Milkis, además de licor tradicional.

La celebración del Día de la Confraternidad Peruano-Coreana incluirá un ciclo de cine. (Difusión)

El ciclo de cine coreano se realizará del 30 de marzo al 1 de abril en la sala Armando Robles Godoy del Mincul. Se proyectará una película por día. Los títulos seleccionados son “El lector de rostros”, “El libro de los peces” y “Hermosa pesadilla”, que cuentan en sus elencos con reconocidas figuras del audiovisual coreano. Entre ellas: Song Kang-ho Lee (“Parásitos”), Jung-jae (“El juego del calamar”) y Uhm Jung-hwa (“Doctora Cha”).

— Hay cada vez mayor interés y respeto por el cine coreano. ¿Qué destaca del cine contemporáneo coreano que ha generado ese auge?

El cine coreano representa de manera honesta las emociones universales que todos compartimos. De hecho, esto lo vemos en “Parásitos” o en “El juego del calamar”, que abordan personajes complejos y problemas sociales, como la injusticia social y la desigualdad económica. También, la narrativa del cine coreano destaca por resaltar el humor y los resultados positivos dentro de realidades difíciles; y creo que el público de todo el mundo se identifica con esta dinámica porque sirve de inspiración, coraje y voluntad para vivir la vida cotidiana.

— ¿De qué manera la gastronomía está sirviendo como el nuevo lenguaje común en este intercambio, siendo ambos países potencias culinarias?

Los peruanos tienen un creciente interés por la comida coreana. Actualmente, además de restaurantes y tiendas administradas por la comunidad coreana, han aumentado los restaurantes y cafeterías de comida coreana manejados por peruanos. Lince es una muestra de esta tendencia; en los últimos años se ha llenado de locales peruanos que venden comida rápida coreana y souvenirs de mi país, dando la imagen de un pequeño y auténtico Koreatown en Lima. La comida transmite sabores placenteros y alegría para la vida, utilizando ingredientes locales y maneras propias de cocinar. Por eso, al compartir nuestros sabores, los peruanos pueden expandir el conocimiento sobre la cultura coreana y fortalecer la amistad. En este contexto, el concurso de gastronomía que la embajada organiza se ha convertido en un espacio común para promover la gastronomía coreana fusionada con la comida peruana, con mucha acogida entre los jóvenes aspirantes a chef de cocina.

— ¿Cómo será la oferta gastronómica de los eventos por el Día de la Confraternidad Peruano-Coreana?

En la feria se servirán los platos coreanos más representativos: gimbap, bulgogi, tteokbokki, galbi, dakgangjeong y kimchi. También se ofrecerá una variedad de bocadillos y bebidas muy populares en todo el mundo, Ramion, Pepero y Milkis así como licor tradicional de Corea. Quiero compartir un hecho anecdótico: gracias a que el gimbap está ganando popularidad mundial por su continua aparición en películas y series coreanas, el valor de las exportaciones de gim o alga, el ingrediente principal del gimbap, superó los 1100 millones de dólares en 2025. Por eso, en Corea el Gim o alga tiene el sobrenombre de “semiconductor negro del mar”, comparándolo con los semiconductores electrónicos, uno de los principales productos de exportación de Corea.

— Finalmente, mirando hacia los próximos 10 años, ¿cómo prevé el desarrollo de la integración entre ambos países? ¿En qué ámbitos podrían surgir nuevas oportunidades de cooperación?

Nuestra Asociación Estratégica Integral establecida en el 2012 persigue el desarrollo compartido, abriendo de forma alentadora un abanico de cooperación en diversos sectores. En virtud de la confianza máxima existente entre nuestros dos países, quiero destacar la excelente colaboración en el sector defensa. Actualmente, HD Hyundai Heavy Industries está colaborando con SIMA Perú en la producción conjunta de cuatro buques y también en el diseño de submarinos. Asimismo, la empresa Hyundai Rotem firmó un Acuerdo Marco con el Ejército Peruano en diciembre pasado para suministrar equipo terrestre, como tanques y vehículos blindados. Esta cooperación contribuye al fortalecimiento de la capacidad militar del Perú y también a su desarrollo industrial mediante la transferencia tecnológica, capacitación del capital humano y compras locales de material, formando un ecosistema favorable de industrias vinculadas, apoyando que el Perú se convierta en un ‘hub’ tecnológico militar. También, quiero mencionar nuestra cooperación en el sector infraestructura. Basándose en la tecnología y la experiencia, las empresas coreanas están participando en proyectos de gran envergadura en Perú, como la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero, la supervisión de la Línea 2 del Metro de Lima, el plan maestro de transporte ferroviario conectando Chinchero y Cusco y un proyecto piloto del sistema de transporte inteligente (ITS) en la carretera Panamericana. Ahora, las empresas constructoras coreanas desean participar también en los mayores proyectos ferroviarios que el Gobierno peruano viene impulsando, como las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima y el proyecto ferroviario Lima–Ica, para contribuir al avance económico del país y al bienestar del pueblo peruano. Además, la cooperación en el sector científico y tecnológico también será excelente. Corea sigue apoyando el proyecto peruano en digitalización, ciberseguridad e IA. Por último, quiero mencionar la cooperación para la generación futura en el sector de educación. Corea ofrece diversas becas integrales como GKS y CIAT de KOICA para que los estudiantes peruanos completen sus estudios de pregrado y posgrado. En Perú, desde hace 10 años se seleccionan anualmente aproximadamente 15 estudiantes para el programa de pregrado, maestría y posgrado. Estoy muy satisfecho de ver que al terminar sus estudios, ya son más de 120 los becarios que regresan al Perú como expertos para contribuir al desarrollo de su país. //