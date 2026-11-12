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Resumen

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Rosa y sus 59 compañeros esperan al Papa con gran emoción.
Rosa y sus 59 compañeros esperan al Papa con gran emoción.
/ Jessica Vicente
Por Alejandra Garboza

Cuando la noticia llegó, por unos (varios) segundos, nadie supo cómo reaccionar. Algunas hermanitas lloraron, otras aplaudieron. Hubo sorpresa, emoción y hasta incredulidad. El anuncio era cierto: el Papa León XIV visitaría el hogar de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, en el Callao. La casa que durante 84 años ha abierto sus puertas a personas mayores que necesitan cuidado y compañía recibiría al pontífice el lunes 16 de noviembre.

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