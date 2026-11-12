Cuando la noticia llegó, por unos (varios) segundos, nadie supo cómo reaccionar. Algunas hermanitas lloraron, otras aplaudieron. Hubo sorpresa, emoción y hasta incredulidad. El anuncio era cierto: el Papa León XIV visitaría el hogar de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, en el Callao. La casa que durante 84 años ha abierto sus puertas a personas mayores que necesitan cuidado y compañía recibiría al pontífice el lunes 16 de noviembre.

“El santo padre viene al hogar”, recuerda sor María Agripina Garrido que escucharon hace ya varios domingos. La noticia tomó por sorpresa a la comunidad. Desde entonces, dice la religiosa, la visita se vive como un sueño. “Es un regalo de Dios”, resume al hablar de la llegada del Papa y de la delicadeza que significa que haya aceptado visitar una casa que, como reconoce, cuenta con recursos limitados.

En el hogar viven actualmente alrededor de 60 adultos mayores. Algunos llegaron caminando y con cierta autonomía; otros necesitan una silla de ruedas, asistencia permanente o atención hospitalaria. La vida allí transcurre con sus propias urgencias: los cuidados cotidianos, las enfermedades, las despedidas y también los pequeños momentos que hacen más llevaderos los días. “Hace apenas unos días”, cuenta sor María Agripina, “fallecieron dos residentes y otros permanecían en el hospital, “es el continuo vivir”, explica la hermana.

La visita del Papa interrumpirá por unas horas esa rutina, pero también pondrá en el centro a quienes muchas veces permanecen al margen. Para doña Rosa, una de las residentes, la posibilidad de ver a León XIV de cerca era algo que nunca había imaginado. Cuando se le pregunta cómo se siente ante la llegada del pontífice, responde con una emoción que no necesita demasiadas palabras: está feliz. La expectativa se le nota en el rostro. El lunes podrá verlo y aún sus familiares no le creen.

A pocos días de que llegue el Papa a visitarlos, aún los residentes del Asilo no se lo pueden creer. / Jessica Vicente

Una casa que nació de la generosidad

La historia de este hogar se remonta a 1942. La congregación ya tenía presencia en Lima, pero las necesidades de las personas mayores en el Callao hicieron evidente que también hacía falta un espacio de acogida en esta zona. Según recuerda sor María Agripina, una mujer donó una propiedad para que las hermanitas pudieran iniciar la obra. El inmueble tuvo que ser demolido por su estado y, con el tiempo, comenzaron las construcciones. Para levantar la capilla, la congregación incluso compró una casa contigua.

La fundación recibió la aprobación de la madre general de las hermanitas en España el 27 de enero de 1942. El entonces presidente de la República, Manuel Padro Ugarteche, participó como padrino de la inauguración y, de acuerdo con el relato de la religiosa, se comprometió a colaborar con el sostenimiento del hogar. También llegaron aportes de vecinos y personas que se acercaban a ayudar. Así, entre donaciones y esfuerzos, fue tomando forma una casa que ha permanecido abierta durante más de ocho décadas.

El espacio, sin embargo, nunca ha sido amplio. Las áreas verdes son pequeñas y apenas permiten tener algunas macetas. En 2013, el inmueble fue remodelado por completo, pero las necesidades continúan. Sor María Agripina incluso comenta que sería importante contar con un terreno donde los residentes pudieran salir, jugar y disfrutar de un espacio al aire libre. Es uno de los anhelos pendientes de una institución que necesita apoyo para seguir atendiendo a quienes llegan a sus puertas.

Porque el hogar se sostiene, principalmente, gracias a la solidaridad. Las hermanitas reciben donaciones de personas que colaboran con dinero, alimentos, pañales y productos de limpieza. También cuentan con el apoyo de instituciones y de la Municipalidad de Bellavista, que ha contribuido, entre otras cosas, con trabajos de pintura, como la reciente labor que ha realizado Renzo Cruz en la capilla del asilo.

En 15 días, Renzo Cruz terminó de pintar los fondos que hoy acompañan a los pratones de la capilla de las hermanitas. / Jessica Vicente

Los residentes, por su parte, aportan de acuerdo con sus posibilidades económicas. Sor María Agripina explica que las contribuciones pueden ir desde cero hasta 400 soles: nadie queda fuera por no tener recursos.

La atención es integral y quienes ingresan viven en el hogar. No se trata de un comedor temporal ni de un lugar al que se acude solo durante el día. La casa procura atender las necesidades de sus residentes y mantener una organización que incluye cuidados físicos, convivencia y acompañamiento espiritual. Las personas mayores llegan desde distintos lugares y por circunstancias diversas: abandono, falta de familiares que puedan hacerse cargo de ellas o situaciones en las que ya no pueden vivir solas.

La memoria de un Papa cercano

Para las hermanitas, la visita también tiene un significado especial por el vínculo que León XIV construyó con la diócesis de Chiclayo y el norte del país. Durante la pandemia, cuando era obispo de Chiclayo, el entonces monseñor Robert Prevost mantuvo contacto con iniciativas de ayuda a través de Cáritas y colaboró con donativos, recuerda sor María Agripina.

Sor María Agripina vive unos días intensos entre llamadas para arreglos finales y entrevistas a medios nacionales e internacionales. / Jessica Vicente

En su memoria aparece con fuerza otro pontífice: Francisco. La religiosa recuerda su experiencia en Argentina, cuando el entonces cardenal Jorge Bergoglio organizaba encuentros y comidas para personas en situación de vulnerabilidad. Invitaba a niños, mujeres que atravesaban momentos difíciles y personas privadas de libertad. También promovía que los hogares recibieran a adultos mayores que no tenían a dónde ir, incluso a quienes habían cometido delitos y eran rechazados por sus familias o por la sociedad.

“Los que nadie los quería ver en la tierra”, recuerda sor María Agripina al describir a algunos de aquellos residentes. Para ella, esa experiencia representa una expresión concreta de la misión de la congregación: acoger sin reducir a una persona a su pasado ni a las circunstancias que la llevaron a necesitar ayuda.

La llegada de León XIV encuentra a la comunidad con esa misma convicción. La religiosa habla de la cercanía como una cualidad capaz de dejar huella: una persona que, por su manera de actuar y de tratar a los demás, puede abrir caminos y dar luz. La visita será breve, pero su significado trasciende el tiempo que el Papa permanezca en la casa.

La espera en el patio

El lunes, el recorrido contempla que el pontífice ingrese primero a la capilla para saludar al Santísimo. Después pasará al patio, donde lo esperarán dos residentes en sillas de ruedas, otros adultos mayores que pueden desplazarse por sus propios medios, las hermanitas y los trabajadores del hogar. Será un encuentro íntimo. Por razones de seguridad, no habrá público ni personas ajenas a la institución dentro de la casa durante la visita.

El patio va quedando listo para recibir al Sumo Pontífice. / Jessica Vicente

La organización está en manos de los equipos de seguridad del Vaticano y de la Iglesia. Las religiosas deberán permanecer en los espacios establecidos y seguir las indicaciones. No habrá una recepción multitudinaria ni grandes ceremonias: estarán quienes viven y trabajan allí, frente a un visitante al que esperan con especial ilusión.

Sor María Agripina cuenta que los residentes están contentos y emocionados. Preguntan, conversan y cuentan las horas y los días. Doña Rosa y sus compañares, mientras tanto, espera ese momento que alguna vez le habría parecido imposible: tener al Papa tan cerca, un Papa peruano por decisión.

La preparación para recibirlo también ha movilizado a personas e instituciones que han colaborado con la casa. Se ha pintado, arreglado y acondicionado lo necesario para la visita. Por eso, sor María Agripina hace extensivo el agradecimiento de la comunidad a quienes han estado presentes de distintas maneras: “Las hermanitas de los Ancianos Desamparados del hogar Virgen de los Desamparados del Callao agradecen de corazón a todos los medios de comunicación que se han hecho presentes y a los bienhechores que han colaborado para que el hogar se adecúe, se pinte y se arregle”.

La capilla que recibirá a León XIV ha quedado lista. / Jessica Vicente

Su gratitud alcanza también a quienes han ayudado sin buscar reconocimiento. “Agradecemos a aquellas personas que, ocultamente, han colaborado de un modo muy especial con su oración y de muchas maneras”, añade. En nombre de las religiosas y de los residentes, desea que el Señor les devuelva centuplicado todo lo que han ofrecido, y les conceda paz y armonía a ellos y a sus familias.

En una casa acostumbrada a recibir a quienes necesitan un lugar donde quedarse, esta vez serán sus propios habitantes quienes esperen a un visitante. No habrá grandes jardines ni una multitud para darle la bienvenida. Habrá un patio, una capilla, cerca de 60 adultos mayores y las hermanitas que han dedicado su vida a cuidarlos. Y, sobre todo, la emoción de recibir a alguien cuya visita ya sienten como un regalo.