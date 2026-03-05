Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El Coro Gay de Lima va ganando terreno con sus voces y su mensaje.
Por Alejandra Garboza

Su interpretación de “Eternamente bella”, el clásico de Alejandra Guzmán, los llevó a la viralidad: miles de reproducciones en TikTok, cientos de compartidos en Instagram y una ola de comentarios celebrando el talento del Coro Gay de Lima. Aunque no faltaron las críticas desde lugares menos amables, sin embargo, estas más de 20 voces ya se habían ganado un lugar en la memoria colectiva. Desde hace más de cinco años, el coro utiliza el arte no solo para deleitar, sino para sanar heridas del pasado y construir un futuro de plena visibilidad. Lo que empezó en pandemia como una manera de mantenerse entretenidos se convirtió en una Asociación Cultural que hoy sueña con llegar a los grandes escenarios.

