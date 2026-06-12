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La crítica ha señalado que Emily Blunt ha otorgado la mejor actuación de su carrera en “El día de la revelación”.
La crítica ha señalado que Emily Blunt ha otorgado la mejor actuación de su carrera en “El día de la revelación”.
/ Niko Tavernise
Por Oscar García

Decía el astrónomo Carl Sagan, una de las mentes más brillantes del siglo XX, que el universo era un lugar tan grande que la idea de que la humanidad fuera su único habitante le parecía un terrible desperdicio de espacio. Paradójicamente, Sagan jamás afirmó haber visto un ovni. Tampoco creyó que existieran pruebas concluyentes de visitas alienígenas. Aun así, tenía la intuición de que, entre los miles de millones de estrellas y planetas que pueblan el cosmos, la vida debía existir en alguna otra parte. Medio siglo después, la pregunta sigue sin respuesta. Están los creyentes y los escépticos. Ni las audiencias sobre fenómenos aéreos no identificados en Estados Unidos ni los recientes archivos desclasificados por Donald Trump han logrado resolver el misterio de si en verdad estamos solos.

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