Elena Izcue y el poder del diseño peruano: cómo la artista que miró nuestro pasado precolombino se convirtió en la nueva protagonista de Mujeres Pioneras

Por Diana Gonzales Obando

El año pasado fue la arqueóloga nacionalizada peruana María Reiche y este 2026 le toca a la figura de Elena Izcue ser la protagonista del concurso de afiches Mujeres Pioneras del Perú, creado por ADÑ (Asociación de Empresas de Diseño del Perú) y el Goethe-Institut Perú, con el objetivo de resaltar a las peruanas cuya obra y legado deberían tener mayor visibilidad, sobre todo para las nuevas generaciones.

