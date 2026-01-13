Elena Izcue y el poder del diseño peruano: cómo la artista que miró nuestro pasado precolombino se convirtió en la nueva protagonista de Mujeres Pioneras

El año pasado fue la arqueóloga nacionalizada peruana María Reiche y este 2026 le toca a la figura de Elena Izcue ser la protagonista del concurso de afiches Mujeres Pioneras del Perú, creado por ADÑ (Asociación de Empresas de Diseño del Perú) y el Goethe-Institut Perú, con el objetivo de resaltar a las peruanas cuya obra y legado deberían tener mayor visibilidad, sobre todo para las nuevas generaciones.

Elegir a Elena Izcue ha sido clave para este concurso, pues estamos frente a una pionera del diseño gráfico y textil que, alrededor de los años veinte del siglo XX, llevó el diseño peruano inspirado en la iconografía prehispánica a los salones de New York y París. “Necesitamos figuras donde los peruanos nos miremos reflejados a través del mundo del diseño. Ahora más que nunca, con el acceso a redes sociales de las nuevas generaciones, estamos siempre buscando referencias. Lamentablemente, se mira más afuera que hacia adentro. Hace 100 años, Elena Izcue miró el rico pasado gráfico de los antiguos peruanos: los paracas, los mochicas, los incas, e hizo el ejercicio más simple que hace un diseñador: dibujar”, refiere Charly Salinas, presidente de ADÑ y uno de los impulsores del concurso. Además de registrarlo en papel, lo trasladó a la tela: “No solo hizo diseño gráfico, estaba haciendo diseño de moda y tuvo una exposición en París donde puso el nombre del Perú en boca de todos”.

Afinar la demanda

Salinas señala que estamos viviendo una época en donde hay casi tantos estudiantes de diseño como de administración de empresas. Es una carrera de alta demanda: “Deberíamos ser un ‘hub’ de diseño en la región. Por ello, este concurso busca elevar el nivel del diseño en el país”. Alrededor de la convocatoria se ha organizado una conferencia virtual con la especialista Elise Chagas (12 de febrero), donde se resolverán también dudas del concurso. El jurado está conformado por el ilustrador Ismael Carrillo; la diseñadora y único miembro peruana de la prestigiosa AG, Verónica Majluf; y los diseñadores gráficos Andrea Zorrilla y Diego Dávila.

Afiche ganador de la edición 2025, que buscó homenajear a la matemática y arqueóloga María Reiche, famosa por cuidar y estudiar como nadie los misterios de las Líneas de Nasca.

Aunque todavía se conoce poco del aporte de Elena Izcue al arte y a la educación peruana, con este concurso se espera que más personas se interesen en conocer su trayectoria, la misma que miró al Perú, a su simbología y a sus culturas en busca de inspiración y un discurso propio. //