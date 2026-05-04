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Resumen

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Los coleccionables de "El Comercio". (Fotos: Joel Alonzo/GEC)
Los coleccionables de "El Comercio". (Fotos: Joel Alonzo/GEC)
/ JOEL ALONZO
Por Jorge Chávez Noriega

Hubo un tiempo, no tan lejano, en que hacer las tareas del colegio exigía mucho más que teclear una pregunta. Para quienes crecimos en los años 80 y 90, el conocimiento tenía olor a papel y se descubría página a página. No existía Google, ni mucho menos la inmediatez de herramientas como ChatGPT. Existían, en cambio, las enciclopedias familiares, los diccionarios heredados y los atlas desplegados sobre la mesa del comedor. En ese universo analógico, los fascículos y coleccionables ocupaban un lugar especial. Eran, para muchos, la puerta de entrada a la historia, la ciencia, la literatura o el arte.

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