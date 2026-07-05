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Resumen

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El cantautor peruano Fabian habla de su nueva etapa musical. (Foto: Hugo Pérez/ GEC)
El cantautor peruano Fabian habla de su nueva etapa musical. (Foto: Hugo Pérez/ GEC)
Por Cristina Torres Rodríguez

A los 23 años, Fabián Zignago, hoy conocido simplemente como Fabian, su nombre artístico, siente que ya dejó atrás la necesidad de demostrar quién es. El cantautor peruano, firmado por Universal Music Latino, presenta una nueva etapa con “Golpe” y “Pared”, dos sencillos que llegan como parte de su EP “Niño Bueno”, el proyecto con el que retrató su paso de la adolescencia a la adultez y terminó de definir su identidad artística.

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Entrevista