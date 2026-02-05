Falleció Milka Franco, la artista shipibo-konibo que difundió el arte kené en el mundo

La artista shipibo-konibo Milka Franco Ahuanari, reconocida muralista y activista por los derechos indígenas, falleció este miércoles 4 de febrero tras pasar difíciles de su vida. El pasado 19 de agosto, mientras se encontraba en Cusco por trabajo, sufrió una crisis de salud repentina y fue hospitalizada de emergencia. Después de varias horas de espera, los médicos confirmaron un diagnóstico grave: apendicitis aguda complicada con peritonitis generalizada, lo que derivó en la pérdida de gran parte de su intestino. La noticia de su deceso fue confirmada por el colectivo Shipibas Muralistas, al que perteneció.