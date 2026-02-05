Falleció Milka Franco, la artista shipibo-konibo que difundió el arte kené en el mundo

La artista shipibo-konibo Milka Franco Ahuanari, reconocida muralista y activista por los derechos indígenas, falleció este miércoles 4 de febrero tras pasar difíciles de su vida. El pasado 19 de agosto, mientras se encontraba en Cusco por trabajo, sufrió una crisis de salud repentina y fue hospitalizada de emergencia. Después de varias horas de espera, los médicos confirmaron un diagnóstico grave: apendicitis aguda complicada con peritonitis generalizada, lo que derivó en la pérdida de gran parte de su intestino. La noticia de su deceso fue confirmada por el colectivo Shipibas Muralistas, al que perteneció.

Desde entonces, Milka había sido sometida a cuatro intervenciones quirúrgicas y estuvo con tratamiento especializado.

La partida de Milka Franco viste de luto al arte nacional. El suyo no solo fue un nombre esencial en el arte indígena contemporáneo, sino también un símbolo de resistencia cultural a través de sus obras, que llevaron la cosmovisión shipibo-konibo a diferentes ciudades del mundo, conectando a públicos diversos con el poder del kené.

El último deseo de Milka fue regresar a la selva para ser enterrada en su tierra natal. Sin embargo, el traslado tiene un costo de 5 mil soles (incluido el ataúd). De momento, la familia cuenta con 2 mil soles. Quienes deseen apoyar, pueden hacer sus donativos a la cuenta de Yape con el número 914-447-191, de propiedad de Juditza Carol Valles Franco, hija de Milka Franco.