Por Celeste Pérez

La artista shipibo-konibo Milka Franco Ahuanari, reconocida muralista y activista por los derechos indígenas, falleció este miércoles 4 de febrero tras pasar difíciles de su vida. El pasado 19 de agosto, mientras se encontraba en Cusco por trabajo, sufrió una crisis de salud repentina y fue hospitalizada de emergencia. Después de varias horas de espera, los médicos confirmaron un diagnóstico grave: apendicitis aguda complicada con peritonitis generalizada, lo que derivó en la pérdida de gran parte de su intestino. La noticia de su deceso fue confirmada por el colectivo Shipibas Muralistas, al que perteneció.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Falleció Milka Franco, la artista shipibo-konibo que difundió el arte kené en el mundo
Tendencias

Falleció Milka Franco, la artista shipibo-konibo que difundió el arte kené en el mundo

¿Cuáles son los mejores pescados para preparar cebiche este 2026?
Tendencias

¿Cuáles son los mejores pescados para preparar cebiche este 2026?

Estas son las mejores heladerías de Lima para visitar este verano 2026
Tendencias

Estas son las mejores heladerías de Lima para visitar este verano 2026

Chancay, un año después: los nuevos aires de la ciudad que pasó de ser un puerto pesquero a eje del Pacífico Sur
Tendencias

Chancay, un año después: los nuevos aires de la ciudad que pasó de ser un puerto pesquero a eje del Pacífico Sur