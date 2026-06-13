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Brasil se jugará la vida para alzar la copa después de muchos años, si quieres vivir la pasión, en Lima hay tres lugares que pueden ser tu opción.
Brasil se jugará la vida para alzar la copa después de muchos años, si quieres vivir la pasión, en Lima hay tres lugares que pueden ser tu opción.
Por Alejandra Garboza

Brasil vuelve a llegar a una Copa del Mundo con la ilusión de conquistar una nueva estrella. La selección dirigida por Carlo Ancelotti buscará romper una sequía de más de dos décadas sin títulos mundiales y millones de aficionados ya se preparan para seguir cada partido con la pasión que caracteriza a la torcida brasileña. Si estás en Lima, pero quieres vivir cada partido como si estuvieras en un estadio, estos tres restaurantes te ofrecen lo que estás buscando.

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