Brasil vuelve a llegar a una Copa del Mundo con la ilusión de conquistar una nueva estrella. La selección dirigida por Carlo Ancelotti buscará romper una sequía de más de dos décadas sin títulos mundiales y millones de aficionados ya se preparan para seguir cada partido con la pasión que caracteriza a la torcida brasileña. Si estás en Lima, pero quieres vivir cada partido como si estuvieras en un estadio, estos tres restaurantes te ofrecen lo que estás buscando.

Los Lima de Brasil

Dirección: Jirón De la Roca de Vergallo 198, Magdalena del Mar

Uno de los espacios que promete convertirse en punto de reunión para los hinchas es Los Lima de Brasil, ubicado en Magdalena del Mar. El restaurante ha anunciado actividades especiales para acompañar los encuentros mundialistas, combinando la transmisión de los partidos con gastronomía típica brasileña y un ambiente cargado de identidad cultural.

La propuesta busca recrear la experiencia que se vive en las ciudades brasileñas durante los grandes torneos, donde el fútbol se mezcla con la música, los colores nacionales y la gastronomía. Para los seguidores de Brasil, el local será una oportunidad para reunirse y compartir la emoción de cada jugada rodeados de compatriotas y aficionados.

Ponto Brasil

Reservas al WhatsApp: 980646713

Ponto Brasil es un referente de la cocina brasileña en Lima que cuenta con más de diez años difundiendo recetas tradicionales del país vecino. Entre sus especialidades destacan la feijoada, la picanha y las clásicas coxinhas, platos que suelen convertirse en protagonistas durante los encuentros futbolísticos.

Para esta Copa del Mundo, el establecimiento prepara jornadas especiales para seguir los partidos de Brasil acompañados de los sabores más representativos de su gastronomía. La idea es que cada gol pueda celebrarse alrededor de una mesa que evoque el ambiente familiar y festivo tan característico de las reuniones brasileñas.

Media Naranja Brasileiro

Dirección: Calle Schell 130 - int. 34, Miraflores

En Miraflores, Media Naranja Brasileiro también se suma a la fiebre mundialista. El popular restaurante, conocido por su propuesta de comida brasileña y su ambiente festivo, ha comenzado a promover encuentros para que los hinchas sigan los partidos de la selección pentacampeona del mundo.

La experiencia combina gastronomía, bebidas tradicionales y la energía característica de la afición brasileña. Durante los encuentros más importantes, el local espera congregar tanto a residentes brasileños como a peruanos que simpatizan con la selección más ganadora de la historia de los mundiales.