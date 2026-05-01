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La Haine (1995), de Mathieu Kassovitz, retrata la vida de tres jóvenes en los suburbios de París tras una noche de disturbios, en uno de los filmes más influyentes del cine francés contemporáneo.
La Haine (1995), de Mathieu Kassovitz, retrata la vida de tres jóvenes en los suburbios de París tras una noche de disturbios, en uno de los filmes más influyentes del cine francés contemporáneo.
Por Oscar García

Hubo un tiempo en que el cine francés convivía con Hollywood con relativa naturalidad en las carteleras de Lima. Hasta los años noventa todavía era posible encontrar en salas comerciales títulos como “La reina Margot”, “Mi vida en rosa”, “Delicatessen”, “Las noches salvajes”, “Un corazón en invierno” o la trilogía “Tres colores”, por mencionar solo algunas. Eran épocas en que las películas europeas podían permanecer semanas en cartelera, cuando los multicines aún no dominaban el planeta.

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