Hubo un tiempo en que el cine francés convivía con Hollywood con relativa naturalidad en las carteleras de Lima. Hasta los años noventa todavía era posible encontrar en salas comerciales títulos como “La reina Margot”, “Mi vida en rosa”, “Delicatessen”, “Las noches salvajes”, “Un corazón en invierno” o la trilogía “Tres colores”, por mencionar solo algunas. Eran épocas en que las películas europeas podían permanecer semanas en cartelera, cuando los multicines aún no dominaban el planeta.

Ese paisaje cambió. La expansión de los complejos multipantalla y la creciente hegemonía de los grandes estudios redujeron el espacio para el cine europeo hasta casi hacerlo desaparecer, y las películas francesas quedaron relegadas a algunos bastiones cinéfilos de la ciudad: la vieja Filmoteca de Lima, el recordado Cinematógrafo de Barranco o la sala del Centro Cultural PUCP. Ver cine francés en pantalla grande se volvió una experiencia cada vez más excepcional.

Ante ese panorama, cobra especial relevancia el papel de los festivales. Entre ellos pueden mencionarse el Festival de Cine de Lima, la Semana del Cine ULima, el Festival Al Este, dedicado a la cinematografía de Europa central y oriental, y el Festival de Cine Francés, que este año celebra su decimocuarta edición en el Perú. Este encuentro, organizado por la Embajada de Francia, el Ministerio de Cultura y el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú, se realizará del 30 de abril al 9 de mayo y presentará más de 35 películas en 20 sedes distribuidas entre Lima, Arequipa, Chiclayo, Cusco, Piura, Puno, Tarapoto y Trujillo.

En “Sarah Bernhardt: la divine” (2024), Sandrine Kiberlain da vida a la figura que revolucionó el teatro francés del siglo XIX.

“Es un festival que nació para difundir películas francesas que muchas veces no encuentran espacio en la cartelera comercial”, explica Carla Salazar, agregada cultural de la Embajada de Francia en el Perú. El festival surgió como una iniciativa de la cooperación francesa para acercar el cine galo a las salas peruanas. En sus inicios se llamó Semana de Cine Francés y podía presentar apenas nueve películas en unas veinticinco funciones. Con el tiempo fue creciendo hasta convertirse en el gran encuentro que es hoy.

La programación combina cine contemporáneo con grandes clásicos. Entre los títulos figuran “Cléo de 5 à 7”, de Agnès Varda; “La Haine”, el influyente retrato de la periferia parisina dirigido por Mathieu Kassovitz; y “La reina Margot”, la superproducción histórica de Patrice Chéreau que en los años noventa también llegó a las salas limeñas. La cartelera incluye además películas recientes como “L’Histoire de Souleymane”, “Miséricorde” y “Maya”, junto con “Los coristas”, uno de los mayores éxitos del cine francés contemporáneo, nominada al Óscar el 2004.

L’Histoire de Souleymane (2024), de Boris Lojkine, sigue a un repartidor migrante en París que se prepara para su entrevista de asilo, en un retrato urgente sobre precariedad y supervivencia en la ciudad contemporánea.

La edición 2026 pone además un énfasis particular en las actrices y realizadoras francesas. En ese marco se rendirá homenaje a Alice Guy, considerada la primera directora de ficción de la historia del cine, cuya obra pionera será redescubierta a través de una selección de cortometrajes. También se proyectarán películas de cineastas fundamentales como la propia Agnès Varda. Además, el festival contará con una sección competitiva, “El cine francés en todas sus facetas”, donde diez películas serán evaluadas por un jurado de la Asociación Peruana de Prensa Cinematográfica (Apreci), que otorgará premios a la mejor película, un premio especial del jurado y un reconocimiento a una nueva obra.

Uno de los eventos más singulares del festival será el cine-concierto de “Paris qui dort” (“París que duerme”), la película muda que René Clair filmó en 1923. La función se realizará al aire libre el 8 de mayo en los jardines del Museo de Arte Contemporáneo de Lima y contará con musicalización en vivo, recreando la experiencia de las primeras proyecciones cinematográficas. Será una oportunidad, en suma, para reencontrarse con un cine que el mercado hace tiempo dejó de ofrecer. Y un recordatorio de que hay otro cine posible, y de que es un placer buscarlo. //