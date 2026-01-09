Temporada de premios: una guía para ver las películas nominadas a los Globos de Oro en salas y streaming

Con cada inicio de año empieza la temporada alta para los amantes del cine. Mientras los blockbusters de diciembre toman un respiro, las salas comerciales comienzan a recibir películas que han concentrado la conversación cinéfila de los últimos meses. Muchas de ellas llegan recién a Latinoamérica luego de su paso por los grandes festivales europeos. Varias de estas producciones competirán en las premiaciones de los primeros meses del año, como las galas de los sindicatos, los Independent Spirit Awards y, finalmente, la entrega de los premios Óscar, el evento más esperado —y mejor promocionado— del rubro.

La temporada de premios cinematográficos arrancó con fuerza la semana pasada en Los Ángeles con la edición 31 de los Critics Choice Awards, una ceremonia que suele anticipar tendencias rumbo al Óscar. En cine, “Una batalla tras otra” (HBO Max) fue la gran vencedora al llevarse el premio a mejor película, además de los galardones por mejor dirección y mejor guion adaptado, consolidándose como una de las favoritas de la crítica. La sátira política con Leonardo DiCaprio podría valerle a Paul Thomas Anderson su primer Óscar en la historia, siendo nominado hasta once veces. Además, Timothée Chalamet se impuso como mejor actor por “Marty Supremo”, mientras que Jessie Buckley fue reconocida como mejor actriz por “Hamnet”.

Una escena de Hamnet

Entre las sorpresas de la noche, destacó el buen desempeño del cine de terror —o de los dramas con componentes de horror—. Jacob Elordi ganó como mejor actor de reparto por “Frankenstein”, y la veterana Amy Madigan fue premiada como mejor actriz de reparto por la comentada “La hora de la desaparición” (“Weapons”), de Zach Cregger. Además, “Pecadores”, la fantasía de terror y música blues de Ryan Coogler, se llevó el premio a mejor guion original, entre otras distinciones de la noche.

Tras ese primer termómetro que fueron los Critics Choice, la temporada continúa este domingo con los Globos de Oro, que se entregarán en Beverly Hills y podrán verse en Latinoamérica a través de la señal de TNT y la plataforma HBO Max. En la categoría de mejor película dramática, destaca la ya citada “Hamnet”, una delicada adaptación literaria centrada en la intimidad de Shakespeare. Junto a ella aparecen “Fue solo un accidente” y “Valor sentimental”, dos títulos que llegaron casi en simultáneo a la cartelera peruana en diciembre y siguen aún en nuestras salas. Ambas compiten en la misma categoría: la primera, una producción iraní-francesa; la segunda, la sensación noruega dirigida por Joachim Trier, el mismo de “La peor persona del mundo”.

Una escena de Sentimental Value

Otra nominada que se mantiene en cartelera es “Bugonia”, la más reciente cinta del director Yorgos Lanthimos, quien ya suma cuatro colaboraciones con su actriz fetiche, Emma Stone. Para las próximas semanas se han anunciado los estrenos de varias películas nominadas, como “Marty Supremo” (22 de enero), “Hamnet” (29 de enero) y “No Other Choice”, lo nuevo del coreano Park Chan-wook, prevista para el 15 de enero. Fuera de la competencia por los Globos de Oro, pero igualmente muy esperadas, figuran la nueva adaptación de “Cumbres borrascosas” (12 de febrero), a cargo de Emerald Fennel (“Promising Young Woman”, “Saltburn”) y la nueva cinta de Danny Boyle, “28 años después: el templo de los huesos”, programada para el 15 de este mes. //.

Timothée Chalamet se llevó el premio a Mejor actor gracias a su trabajo protagónico en la película “Marty Supreme”. (Foto: IMBD)

Donde verlas en streaming

Para quienes prefieren ponerse al día desde casa, varias de las películas vinculadas a la temporada de premios ya tienen —o pronto tendrán— recorrido en plataformas de streaming, aunque la disponibilidad sigue siendo desigual. “Una batalla tras otra”, de Paul Thomas Anderson, ya puede verse tanto en HBO Max como en servicios de alquiler o compra digital como Apple TV. Títulos como las dos películas de Richard Linklater (“Blue Moon”, “Nouvelle Vague”, así como “Marty Supreme” y “No Other Choice” todavía no cuentan con una plataforma confirmada.

El póster de "Bugonia", película del director Yorgos Lanthimos que se desarrolla a lo largo de 118 minutos de metraje (Foto: Focus Features / Universal Pictures)

“Frankenstein”, la ambiciosa versión de Guillermo del Toro del clásico de Mary Shelley, ya está disponible en Netflix, mientras que “Pecadores”, de Ryan Coogler, puede verse en HBO Max. “Fue solo un accidente”, distribuida por MUBI, continúa su recorrido en salas y es de esperar que se incorpore próximamente a dicha plataforma. También en HBO Max se encuentra la cinta de terror “La hora de la desaparición”, que le valió a Amy Madigan el premio a mejor actriz de reparto en los Critics Choice. Ella también tiene una nominación en estos Globos de Oro.

"Sólo fue un accidente" es un tenso y retorcido thriller de venganza cargado de complejos dilemas éticos.

Netflix, por su lado, concentra varios títulos ligados a la temporada: “Jay Kelly”, con George Clooney, nominado a mejor actor; “El Tren de los Sueños”, con Joel Edgerton, también nominado; y la sensación infantil “K-pop Demon Hunters”, ganadora del Critics Choice a mejor película animada. En la plataforma de Apple TV puede verse “F1”, la cinta de acción protagonizada por Brad Pitt, que compite en la categoría de mejor banda sonora, mientras que en Amazon Prime Video destaca “After the Hunt”, de Luca Guadagnino, con Julia Roberts, que aspira este domingo a la categoría de mejor actriz.