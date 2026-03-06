Escuchar
Harry Styles grabó parte de su nuevo disco en Berlín, en los mismos estudios donde David Bowie alumbró su famosa trilogía alemana.
Por Oscar García

Un mandato del pop moderno es estar siempre presente. En el siglo pasado, el aura del músico nacía en parte del misterio: no saber quién era, qué hacía o pensaba. Hoy ese misterio es un error de márketing. Un artista pop debe estar haciendo noticia siempre —si no es con su música, con una campaña, una colaboración, o con pedazos dosificados de su vida en redes—. Una artista como Sabrina Carpenter es campeona en eso. Desde su ingreso con fuerza al ‘mainstream’, la joven diva encadena lanzamientos anuales. Los catálogos son de alta rotación y el algoritmo de Spotify no perdona el silencio. En ese paisaje, tomarse cuatro años para presentar un nuevo álbum es una jugada de alto riesgo. Y es exactamente lo que hizo Harry Styles.

