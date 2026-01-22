Los nuevos “Días felices” de Henry Winkler como productor, autor de libros y con nueva serie: “Finalmente, después de 30 años, llegué al siguiente nivel”

Por Melvyn Arce Ruiz

El 30 de octubre, Henry Winkler cumplió 80 años, y lo hizo con la agenda llena de proyectos. Lejos de pensar en el retiro, atraviesa una etapa marcada por la creatividad y una gratitud que no oculta. “Desde lo más hondo de mi ser, estoy profundamente agradecido de estar acá en la Tierra, de tener una familia maravillosa y de seguir sentado en la mesa. No quiero jubilarme. No pienso en jubilarme”, dice enfático al comenzar la rueda de prensa virtual por el estreno de “Historias arriesgadas con Henry Winkler”, la nueva serie de no ficción de History Channel que llegará este enero a América Latina y que le permite dar rienda suelta a dos de sus pasiones: la TV con propósito y su fascinación por las personas.

