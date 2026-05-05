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El espectáculo "Hot Wheels Monster Trucks Live: Glow‑N‑Fire" llegará al Perú.
El espectáculo "Hot Wheels Monster Trucks Live: Glow‑N‑Fire" llegará al Perú.
/ @richardhirano
Por Jorge Chávez Noriega

En la explanada de la Arena CDMX, el movimiento empieza mucho antes del show. Con dos horas de anticipación, las filas ya rodean el ingreso: padres con sus hijos, muchos con polos, suvenires y autos de colección de Hot Wheels, avanzan con paciencia. Algunos acceden al ‘meet and greet’, donde todo se vuelve más cercano. Los conductores saludan, posan para fotos y cruzan unas palabras. A pocos metros, los ocho ‘monster trucks’ están en exhibición. Inmóviles, pero intimidantes. Los niños los miran de abajo hacia arriba. Tocan las llantas, señalan detalles. Todo está listo, pero aún en calma.

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