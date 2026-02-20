Jaime Bayly: “Votar por los políticos es como ver pornografía: después me siento sucio”

Escuchar
Para narrar el funcionamiento de la política en Venezuela y, por extensión, la de buena parte de América Latina, ya no es suficiente el registro costumbrista. Hace falta un estilo más próximo al sainete, aquellas añejas comedias de ambientación popular representadas en tiempos coloniales. Solo así puede entenderse que tres obesos generales no sepan qué hacer con un presidente derrocado, que un obispo vaya al Palacio de Miraflores a imponer a un empresario como presidente “porque es el elegido por Dios”, o que los conspiradores entren en pánico porque Fidel Castro, por teléfono, amenaza con matarlos a ellos y a sus familias. Todas estas son escenas de “Los golpistas” (Revuelta Editores), la más reciente novela de Jaime Bayly. Una brillante elección de estilo literariamente hablando, pero francamente descorazonadora en el sentido político.

