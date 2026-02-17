Kali Uchis en Lima: “He llegado mucho más lejos de donde pensé llegar y sin hacer concesiones con lo que amo”

Son casi las cinco de la tarde y en los bastidores de Costa 21 hay mucho movimiento. El equipo de Kali Uchis entra y sale de los camerinos afinando los últimos detalles antes del show. En una habitación de paredes blancas, convertida para la ocasión en sala de entrevistas, esperamos a la cantante, que aterrizó en Lima la noche del agitado 14 de febrero. A la hora pactada, aparece con un look casual en tonos tierra y una boina beige que subraya su actitud urbana. La acompaña un equipo pequeño, atento a cada gesto y a cada pliegue del vestuario. Se pone de pie, se retoca el maquillaje, vuelve a sentarse. Una cámara registra cada movimiento: están filmando un documental que sigue el recorrido latinoamericano de “The Sincerely Tour”, la gira que la trae por primera vez al Perú.

Mientras terminamos de montar nuestras cámaras, Karly Marina Loaiza (el nombre detrás de Kali Uchis) nos cuenta que una de sus mejores amigas en los Estados Unidos es peruana. No es artista y no han hablado mucho del Perú, pero la cantante tiene una conexión más con el país: su comida. Explica que tiene sus restaurantes de comida peruana favoritos en Virginia, su ciudad natal, y North Hollywood. De hecho, ha probado el pollo a la brasa, o “pollo peruano” como le dice ella, en los Estados Unidos y una de las primeras cosas que hizo al instalarse en un hotel de Miraflores fue ir a la pollería La Granja Azul. Todo le gustó, pero faltó un detalle para que su experiencia sea aún más completa: no encontró la crema huacatay que suele ser más fácil de ver hoy en día en las pollerías de los Estados Unidos que en las de Lima.

Kali Uchis posa con un afiche hecho por un fan durante su concierto en Lima. (Captura de pantalla)

Por un momento se distrae revisando su teléfono; escribe con rapidez y levanta la vista justo cuando empieza la grabación. Habla en español con un acento colombiano marcado, aunque a veces intercala frases en inglés cuando no encuentra la palabra exacta. Puede parecer reservada en un primer intercambio, pero cuando la conversación gira hacia su música, se abre con una franqueza que explica por qué sus canciones han conectado con millones de personas en el mundo. Así lo demuestra en esta conversación con la web de la revista “Somos”.

― ¿Cómo te ha tratado Lima hasta el momento?

Muy bien. Llegué anoche, pero desde ahora me está gustando Lima. Me gusta mucho la comida.

― Estás grabando una película de esta gira, ¿incluirás al Perú?

Sí, claro. La película va a tratar de esta etapa de mi vida y estamos cerrando con la gira en Latinoamérica. Después del Perú, vamos a ir a Bogotá y a Pereira, a ver dónde crecí, la escuela donde estudié y lugares que son muy importantes para mí.

― Sé que para ti era importante traer esta gira a América Latina antes que a otras partes del mundo.

Para mí verdaderamente siempre ha sido un sueño traer mi gira hasta acá, no es algo que todos podamos hacer. Antes solo fue posible hacer el show en festivales, pero hacerlo así, que sea mi propio show y en arenas, es algo muy grande. Obviamente, prefiero venir a Latinoamérica porque yo me identifico como latinoamericana. Entonces, es como algo obvio para mí que sea más importante venir hasta acá en vez de irme, por ejemplo, a Europa.

― En esta gira haces un repaso de varios momentos de tu discografía. Hay temas de “Sincerely”, de “Orquídeas”, pero también de “Por vida”, que acaba de cumplir 10 años…

Por un momento entendí que decías que “Orquídeas” había cumplido 10 años y me dije: “¿Qué? ¡Cuántos años tengo!?” (risas).

―¿Cómo es tu relación con tu catálogo más antiguo? Porque hay artistas que, en determinado momento de su carrera, ya no les gusta ver al pasado porque ya no conectan con esa etapa.

Para mí es importante llevar conmigo un poco de todas mis etapas. Esta es mi primera vez en el Perú, es la primera vez que el público peruano me está viendo, pero sé que hay gente aquí que me conoce desde mis inicios. Entonces, yo siento que también es mi responsabilidad darles eso. Como artista para mí también es importante tener esas canciones que son viejas en mi show porque es como mostrar el orgullo que tengo de mis inicios. Llevar tanto tiempo en esta carrera es un orgullo para mí y sería una falta de respeto a mi carrera el no tocar esas canciones.

Kali Uchis horas antes de presentarse en Lima. (Foto: Instagram oficial)

― “Sincerely”, el disco que le da nombre a tu gira, sale en un momento de muchos cambios para ti. Nació tu primer hijo, pero también falleció tu madre. ¿Cómo estos momentos han influenciado en la música que estás haciendo?

Cada cosa que hago como artista es un reflejo de lo que está pasando en mi vida en ese momento. Yo escribo todas mis canciones y la música que hago, básicamente, la hago en mi casa. A veces me gusta viajar y componer cosas por otros lugares, pero básicamente trabajo sola. Mi música es muy personal. Es por eso que para este disco elegí un título que refleja como un diario personal, porque se siente muy desde mi corazón. Siento que cada etapa y cada disco es así. Solo que ahora mismo estoy viviendo otra etapa, otro nivel, porque para mí cada cosa que hago es como un nivel más avanzado que lo último que hice. Pueden ser cosas similares a las que ya ha hecho, pero con algo más.

Letras que conectan

A mitad de la entrevista, compartimos con la cantante un video en el que sus fans peruanos (o “Kuchis”, como se hacen llamar sus seguidores) contaban cómo su música los acompañó en momentos clave de su vida: desde la muerte de un familiar hasta la depresión.

Los fans de Kali Uchis en el Perú cuentan su historia con las canciones de la artista estadounidense colombiana.

― ¿Cómo te sientes cuando las personas comparten contigo sus historias con tus canciones y te enteras que estás en momentos tan personales de sus vidas?

En mis inicios, mis amigos en Colombia, me decían cosas como “sí, tienes fans acá”, pero les parecía algo raro (que les gustara). Yo siento que soy muy única. Soy una persona que ha vivido muchas cosas fuertes. Ha sido así desde que nací y siento que eso se puede sentir en mi música. Y las personas que me entienden y entienden mi música puede que no sean la mayoría de gente. Pero yo hago música y arte para aportar belleza y algo diferente al mundo, y también hago música para las ratitas, para las personas que se sienten solas, para las personas que están pasando malos tiempos o que necesitan motivación, que necesitan sentirse con más poder. Para mí eso es mucho más importante que hacer canciones solo para volverme más popular. La verdad, he llegado mucho más lejos de donde pensé que iba a llegar con lo que yo hago y siento que nunca he hecho concesiones con lo que yo amo. El hecho de haber llegado hasta acá siendo yo misma y solo siguiendo mis instintos es algo muy especial para mí.

Kali Uchis con unos vinilos de cumbia peruana del sello nacional Infopesa que le obsequiamos al final de la entrevista.

― Al inicio del concierto proyectas este mensaje en donde hablas del “aislamiento” como una forma de redireccionamiento hacía lo que estás destinado. ¿Es una frase que conecta con esa soledad de la que hablas en tus canciones?

Sí, claro, llegar hasta acá sin el apoyo de nadie y también con tantas cosas en el camino es un milagro para mí. Creo que llo más importante es mostrarle a la gente que puedes llegar hasta donde quieras siguiendo tus instintos, teniendo confianza y sueños, porque los sueños son lo más importante. Todo empieza con un sueño, tener un sueño es todo, tener muy claro en tu mente qué quieres de tu vida, qué persona quieres ser, eso es lo más importante y el resto no importa tanto.

―Hay otro mensaje importante que llevas en esta gira y es sobre los migrantes latinoamericanos en los Estados Unidos. ¿Cómo te has sentido tú en estos momentos con la discriminación que enfrenta la comunidad latina en tu país?

Es algo muy fuerte. Yo soy ciudadana de dos países y eso siempre me hizo ver al mundo de una manera diferente. Desde mi niñez, he visto las injusticias en los dos países, porque hay tanta maldad en el mundo y ningún lugar es seguro, en todas partes hay desastres. Pero lo que está pasando ahora mismo en los Estados Unidos es algo muy fuerte, muy triste e innecesario. Siento que hoy en día más que nunca es muy importante demostrar nuestro orgullo, tener presentes nuestras raíces y seguir adelante. Para mí eso siempre ha sido importante, pero hoy en día más que nunca. //