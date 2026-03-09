Escuchar
El clásico uniforme escolar que marcó a generaciones con su color gris.
Por Jorge Chávez Noriega

Esta semana se iniciaron las clases en los colegios particulares del país y el próximo 16 de marzo harán lo propio las instituciones públicas. El regreso a las aulas trae consigo útiles nuevos, horarios renovados y una imagen que atraviesa generaciones: el uniforme escolar gris. Presente sobre todo en los colegios nacionales, ese tono sobrio —popularmente llamado “gris rata”— se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles de la educación pública peruana.

