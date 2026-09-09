Durante años, La Reina del Flow existió en un lugar conocido: la pantalla. Allí estaban Yeimy Montoya, Charly Flow y el resto de personajes que convirtieron sus historias de amor, venganza, música y superación en un fenómeno internacional. Pero cuando una ficción pasa de la televisión a un escenario, la pregunta cambia: ¿qué ocurre cuando esos personajes tienen que estar frente a miles de personas? A pocos días de su presentación en Lima, nos adentramos más para entender este fenómeno que lleva al escenario a actores que no necesariamente son cantantes.

MIRA: Ivalú Acurio, la hija de dos íconos de la gastronomía que sigue sus pasos y hoy lidera siete locales en Suiza

Esa es la apuesta que Caracol Televisión viene probando desde 2025 y que este año llevó a una gira internacional. España fue el primer gran laboratorio, el elenco realizó conciertos para medir la respuesta del público y el resultado sorprendió incluso a los responsables de la producción: la música tenía vida propia y la audiencia quería algo más que volver a ver la serie.

“La Reina del Flow dejó de ser solamente una serie. Se convirtió en una franquicia que la gente hizo suya”, explica Lisette Osorio, VP International Business, Global Content & Partnerships de Caracol TV.

El experimento terminó convirtiéndose en una gira. Solo en España, el espectáculo realizó 13 presentaciones y reunió a más de 120 mil personas. Ahora el recorrido continúa por Latinoamérica y tiene a Lima entre sus paradas el próximo 12 de septiembre.

De la actuación al escenario

La diferencia entre volver a mirar un capítulo y asistir al concierto es precisamente el carácter irrepetible de la experiencia. Osorio explica que el espectáculo no fue concebido como un recital tradicional, porque no todos los actores canta, por el contrario usan playback, pero si como una manera de volver a entrar en el universo de la serie.

“No vas a un concierto y escuchas canciones. El show está diseñado para que vivas y revivas la serie”, comenta.

Por eso, el espectáculo combina canciones, actuaciones, coreografías, elementos visuales y momentos reconocibles de la ficción. La idea es que el espectador no solo escuche Mi destino, Reflejo o Fénix, sino que vuelva a encontrarse con los personajes que conoció en televisión.

Esa transición ha sido clave para el fenómeno: la producción logró trasladar a los escenarios la combinación de melodrama, música urbana y elementos visuales que hicieron popular a la serie.

El reto de cantar cuando el personaje ya tiene una voz

Pero trasladar una serie musical a un escenario tiene una particularidad: las voces de los personajes forman parte de la identidad de la ficción.

En La Reina del Flow, además, existe una separación entre los actores que interpretan a los personajes y algunos de los intérpretes profesionales que grabaron las voces de las canciones. Ese recurso permitió que la producción televisiva mantuviera un alto nivel musical sin exigir que todos los actores fueran cantantes profesionales.

De allí aparece uno de los elementos que también acompaña la conversación sobre el espectáculo: el uso del playback y de pistas pregrabadas.

En una producción de estas dimensiones, el playback puede funcionar como un recurso técnico para mantener las voces y arreglos que el público reconoce de la serie mientras los actores interpretan, bailan y desarrollan escenas sobre el escenario. No se trata necesariamente de un concierto de música en vivo convencional: el objetivo es reproducir el universo sonoro y narrativo de la ficción.

Y esa diferencia es importante porque La Reina del Flow en Concierto no se presenta como una banda tradicional que simplemente sale a tocar un repertorio. Caracol la define como una experiencia que busca llevar al público más allá de la pantalla.

En otras palabras, el espectáculo plantea una pregunta interesante sobre las nuevas franquicias audiovisuales: ¿hasta dónde puede llegar un personaje cuando deja de estar contenido dentro de una serie?

Cuando las canciones dejan de pertenecer a la ficción

Para Osorio, la respuesta está en la relación que el público desarrolló con la música.

La serie utilizó el reguetón como lenguaje, pero sus canciones hablan de asuntos que no están limitados a un género musical: amor, desamor, familia, sueños, pérdidas y la posibilidad de volver a empezar. Esa combinación permitió que la música alcanzara a distintas generaciones.

“Las canciones nacieron para contar una historia, pero las canciones se hicieron parte de la vida de la gente”, explica la ejecutiva.

Ese vínculo se puede observar también fuera de los escenarios. Durante la gira, Osorio cuenta que el equipo recibe testimonios de seguidores que relacionan determinadas canciones con momentos importantes de sus vidas. Algunos incluso han contado cómo la serie los acompañó durante etapas particularmente difíciles.

Ahí está una de las diferencias entre una producción exitosa y una franquicia: cuando el público empieza a incorporar sus canciones, frases y personajes a su propia memoria.

Carolina Ramírez y el regreso de Yeimy

En esta nueva etapa, uno de los momentos más esperados es el regreso de Carolina Ramírez como Yeimy Montoya. Después de convertirse en madre, la actriz retomó el escenario para participar en la gira.

Su regreso ocurrió primero en Santiago de Chile y, según Osorio, generó una reacción especialmente fuerte entre los seguidores. La actriz participa en determinados momentos del espectáculo debido a las exigencias de su agenda, pero su presencia permite recuperar una de las relaciones centrales de la historia: la de Yeimy y Charly Flow.

Caracol confirmó que Ramírez tendrá una participación especial en las presentaciones latinoamericanas, incluida Lima. La actriz vuelve a encontrarse así con un personaje que, aunque nació en una ficción televisiva, terminó adquiriendo una identidad propia entre los seguidores

Lima, la siguiente parada

El próximo 12 de setiembre, La Reina del Flow llegará al Multiespacio Costa 21, en Lima. El espectáculo tendrá una duración aproximada de dos horas y llevará al escenario las canciones, personajes e historias de la producción.

Perú, asegura Osorio, es uno de los mercados fuertes de la serie en la región. En esa lógica, la presentación limeña será, además, una oportunidad para comprobar hasta dónde puede llegar una franquicia que nació en la televisión y que encontró una segunda vida en la música.

Porque el fenómeno de La Reina del Flow ya no depende únicamente de sus episodios. La ficción consiguió algo más difícil: que sus canciones sobrevivieran a la pantalla, que sus personajes pudieran regresar en otro formato y que miles de personas estuvieran dispuestas a pagar por volver a encontrarse con ellos.

De la televisión al escenario, el reto ahora es distinto. Ya no basta con interpretar una historia: hay que hacer que el público vuelva a creer en ella, esta vez a pocos metros de distancia.