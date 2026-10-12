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Resumen

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BTS no solo conquistó el escenario, tambié recorrió la ciudad desde otro lado. Museos y restaurantes fueron los lugares elegidos.
BTS no solo conquistó el escenario, tambié recorrió la ciudad desde otro lado. Museos y restaurantes fueron los lugares elegidos.
/ Difusión
Por Alejandra Garboza

No todo fue escenario, luces y conciertos. Durante su paso por Lima, BTS también se dio tiempo para explorar la ciudad. Las fotografías compartidas por sus integrantes mostraron una faceta menos habitual de la visita de una estrella internacional: paseos por espacios históricos, imágenes del litoral, calles de barrio y mesas llenas de comida peruana. Para las ARMY, el fandom de la agrupación surcoreana, esas publicaciones se convirtieron en pistas para reconstruir sus recorridos que aquí te lo contamos.

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