No todo fue escenario, luces y conciertos. Durante su paso por Lima, BTS también se dio tiempo para explorar la ciudad. Las fotografías compartidas por sus integrantes mostraron una faceta menos habitual de la visita de una estrella internacional: paseos por espacios históricos, imágenes del litoral, calles de barrio y mesas llenas de comida peruana. Para las ARMY, el fandom de la agrupación surcoreana, esas publicaciones se convirtieron en pistas para reconstruir sus recorridos que aquí te lo contamos.

La ruta pasa por el Centro de Lima, Miraflores, Chorrillos y San Isidro, e incluye desde una huaca prehispánica hasta restaurantes donde se puede probar la cocina peruana o reencontrarse con los sabores de Corea del Sur. No se trata de perseguir el lujo, sino de descubrir la ciudad a través de los lugares que despertaron la curiosidad de los artistas.

Huaca Pucllana: RM y Jung Kook frente a la historia de Lima

Uno de los lugares que llamó la atención de los seguidores fue la Huaca Pucllana, ubicada en Miraflores. RM, cuyo nombre real es Kim Nam-joon, compartió fotografías de su recorrido por este complejo arqueológico y sorprendió al aparecer con un chullo peruano de diseños andinos.

Jung Kook también fue vinculado con una visita al sitio, donde habría recorrido las ruinas y el museo junto a su equipo. Las imágenes difundidas durante su estadía permitieron conocer el interés de los artistas por uno de los principales arqueológicos de la capital.

El recorrido por el museo de sitio permite conocer piezas arqueológicas, información sobre las sociedades que habitaron el lugar y las investigaciones realizadas en el complejo.

¿Cuánto cuesta visitarla?

Como referencia, las tarifas publicadas por el Museo de Sitio Pucllana indican una entrada general diurna de S/15 y una tarifa reducida de S/7.50. Las visitas diurnas se realizan de miércoles a lunes, de 9 a. m. a 5 p. m.; los martes el museo permanece cerrado. También existen visitas nocturnas a S/17, la general y S/8:50, la entrada reducida.

Pantanos de Villa y Morro Solar: la Lima que fotografió Jung Kook

La ruta de Jung Kook no se limitó a los circuitos turísticos más conocidos. En las fotografías que compartió durante su estadía aparecieron los Pantanos de Villa, el Morro Solar, la Costa Verde y distintas escenas urbanas, entre ellas una mototaxi y un letrero vinculado a la Asociación José Olaya Balandra, en Chorrillos.

Las imágenes despertaron interés precisamente porque mostraban una Lima cotidiana, alejada de los grandes hoteles y los espacios exclusivos. El artista registró detalles de la ciudad que para muchos residentes forman parte del paisaje diario, pero que adquirieron una nueva dimensión al aparecer en sus redes.

Los Pantanos de Villa, en Chorrillos, son un refugio de vida silvestre y un humedal de importancia para las aves residentes y migratorias. El espacio ofrece recorridos para observar la biodiversidad y conocer un ecosistema que sobrevive en medio de la expansión urbana.

Por su parte, el Morro Solar reúne miradores, monumentos y espacios vinculados a la historia peruana. Desde sus alturas se pueden apreciar el litoral y parte de la ciudad, aunque es recomendable planificar la visita con anticipación y consultar las condiciones de acceso.

En este caso, el atractivo para las ARMY no está únicamente en llegar a un punto turístico, sino en reconocer las escenas que Jung Kook eligió fotografiar.

Punto Azul: el cebiche y el camote que conquistaron a V

Si hubo una parada gastronómica que generó conversación entre los seguidores, fue la de Punto Azul. El restaurante especializado en pescados y mariscos quedó asociado a la visita de Kim Taehyung, conocido como V, después de que el cantante compartiera imágenes de los platos que probó en Lima.

En una publicación en Weverse, el artista comentó: «Comí cebiche y el camote estaba buenísimo». La frase bastó para que el acompañamiento tradicional del plato peruano se convirtiera en protagonista de las conversaciones del fandom.

En las fotografías difundidas se apreciaban preparaciones como cebiche, arroz con mariscos y pulpo, además de acompañamientos y postres. Entre los dulces que llamaron la atención figuraban la crema volteada y la torta de chocolate.

Punto Azul tiene locales en distintos distritos de Lima, entre ellos Miraflores y San Isidro, y su propuesta gira alrededor de los pescados y mariscos. Su carta incluye cebiches, arroces, causas y otros platos representativos de la cocina marina peruana.

¿Cuánto cuesta comer en Punto Azul?

Como referencia, las cartas muestran precios aproximados de S/52 a S/54 para el cebiche de pescado, S/54 a S/56 para el cebiche mixto y alrededor de S/75 a S/76 para el pulpo emparrillado. La crema volteada figura alrededor de S/26.

Casa Tambo y Panchita: una ruta para explorar el sabor criollo

Las salidas de los bailarines y otros integrantes del equipo de producción también despertaron interés. Entre los establecimientos mencionados en publicaciones relacionadas con Kyo Hong y su equipo aparecen Casa Tambo y Panchita.

Casa Tambo, ubicado en el jirón de la Unión, en el Centro Histórico de Lima, funciona en una casona de arquitectura tradicional. Sus ambientes evocan la Lima de otras épocas y ofrecen una alternativa para quienes quieran combinar una comida con un paseo por el centro histórico.

Panchita está especializado en cocina criolla peruana. Su carta reúne platos tradicionales, piqueos y preparaciones pensadas para compartir, una opción para quienes quieran ampliar la experiencia gastronómica más allá de los pescados y mariscos.

Entre las referencias de su carta figuran el cebiche de pato y el piqueo Doña Pancha, además de otras especialidades de la casa.

Seoul Garden: una parada para descubrir la cocina coreana en Lima

Hace pocas horas se descubrió que los integrantes también decidieron probar la comida coreana en Lima, el elegido fue Seoul Garden, en San Isidro, un restaurante que ofrece una propuesta centrada en la cocina tradicional coreana. Su carta incluye preparaciones como bibimbap, sopas, carnes y platos para compartir, alternativas para quienes quieran conocer sabores asociados a la cultura gastronómica de Corea del Sur.

De esta manera, Seoul Garden es una opción para sumar a una ruta temática por Lima, especialmente para quienes, además de seguir la música y las actividades de BTS, sienten curiosidad por la cultura coreana.

Nodaji: la cocina coreana detrás de los conciertos

Otro nombre vinculado a la experiencia gastronómica coreana en Lima es Nodaji, restaurante especializado en preparaciones tradicionales de Corea del Sur. Nodaji participó en la alimentación de parte del equipo relacionado con los conciertos.

El establecimiento atendió a unas 200 los tres días de conciertos. Nodaji funciona en la avenida Aviación 3257, en San Borja, y su propuesta reúne platos tradicionales coreanos.

La inclusión de Nodaji permite mirar otra dimensión de la visita: mientras los artistas exploraban la gastronomía peruana durante sus horas libres, la cocina de su país también formaba parte de la logística que rodeaba a las presentaciones.

Para las ARMY, seguir estas huellas puede ser una manera de conocer la ciudad desde otra perspectiva. No hace falta reservar una suite ni buscar un acceso exclusivo: se puede visitar un museo arqueológico, observar aves en un humedal, caminar junto al mar o sentarse a probar un cebiche.

La ruta que dejó BTS en Lima no se construyó únicamente con lugares de lujo. También se compone de calles, paisajes y sabores cotidianos que, por unos días, pasaron a formar parte de la historia compartida entre la agrupación y sus seguidores peruanos.