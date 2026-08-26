Las Timotejas, el peculiar producto inspirado en Timoteo, nacieron casi como una broma durante la promoción de su circo y terminaron convirtiéndose en un inesperado fenómeno. Lo que inicialmente fue pensado como un regalo para influencers despertó rápidamente el interés del público: el primer stock se agotó antes del fin de semana y las personas comenzaron a llegar al circo preguntando por ellas. Detrás de este furor hay también una nueva etapa para el personaje de Ricardo Bonilla, quien después de 31 años busca conectar con sus seguidores de siempre y con las nuevas generaciones a través de las redes sociales, nuevos contenidos y productos que amplían el universo del dragón más conocido del Perú.

MIRA: Ivalú Acurio, la hija de dos íconos de la gastronomía que sigue sus pasos y hoy lidera siete locales en Suiza

La transformación empezó antes de que se levantara la carpa. Bonilla cuenta que, después de varias temporadas y presentaciones junto a Karina Rivera, decidieron hacer una pausa. “Dejemos descansar un poco el show y que la gente nos extrañe”, recuerda sobre aquella decisión. Mientras cada uno continuaba con sus proyectos, él comenzó a pensar en cómodarle una nueva vida a Timoteo.

Karina y Timoteo celebrarán sus 30 años con una nueva temporada de “¡Como en la tele!”. (Foto: Instagram)

El resultado fue La Casa de Timoteo, una propuesta que sirvió como punto de partida para una etapa distinta. Bonilla, acompañado por un equipo joven encargado del marketing, los contenidos audiovisuales y las redes sociales, empezó a explorar nuevas formas de presentar al personaje. La apuesta no era simplemente repetir lo que había funcionado décadas atrás, sino entender qué quería ver la audiencia actual.

Y ahí apareció una de las primeras sorpresas. Durante la grabación de un video promocional del circo, Bonilla, al lado del siempre recordado profesor Otto, improvisó una frase que terminaría convirtiéndose en viral: “Profesor Otto me gustaría vender mis timotejas”. Lo que parecía una ocurrencia más se transformó en una oportunidad. El público comenzó a preguntar por los productos y el equipo decidió producirlos.

Las primeras Timotejas habían sido pensadas como regalos para influencers, una manera de generar conversación alrededor del espectáculo. Sin embargo, la respuesta superó las expectativas. Antes del primer fin de semana se agotó el stock y comenzaron a llegar personas al circo preguntando por ellas. Lo que nació como una estrategia de promoción terminó convirtiéndose en uno de los fenómenos que acompañan esta nueva etapa de Timoteo y que estará en el universo de dragón en ocasiones importantes.

Bonilla reconoce que el éxito de la propuesta tiene mucho que ver con escuchar al público. El equipo observa qué funciona en redes, qué genera conversación y qué puede incorporarse al universo del personaje. “Todo engrana”, resume el actor, quien asegura que la experiencia y las ideas de las nuevas generaciones se han convertido en una combinación importante para mantener vigente a Timoteo.

La renovación también llegó al espectáculo. Este año, la propuesta incorpora nuevos personajes y una historia que busca alejarse de la idea de un circo tradicional. Bonilla lo define como una especie de “circo teatro”: un espectáculo en el que los números circenses conviven con una trama, vestuario, escenografía y una puesta en escena que se trabaja para mejorar cada temporada.

La intención es que el público no vaya únicamente a ver números de circo, sino que encuentre una experiencia completa. Para Bonilla, detrás de ese resultado hay una inversión constante en detalles que van desde el vestuario y la escenografía hasta la comunicación digital.

Y existe otro elemento clave: la nostalgia. Timoteo tiene hoy un público doble. Por un lado están los niños que descubren al personaje por primera vez; por otro, los adultos que crecieron viéndolo en televisión y ahora regresan acompañados por sus propios hijos, o incluso solos. Es allí donde el personaje encuentra uno de sus mayores puntos de conexión.

“Timoteo es para todos”, sostiene Bonilla. La función de las 3 de la tarde suele reunir principalmente a niños y padres, mientras que las presentaciones nocturnas tienen una presencia mayor de adultos. Pero incluso en estas últimas siguen apareciendo niños. La escena se repite: padres que transmiten a sus hijos el cariño que ellos mismos desarrollaron por el dragón.

Ese vínculo intergeneracional explica, en parte, por qué Bonilla se muestra sorprendido al ver nuevamente la carpa llena. Recuerda que uno de los primeros circos llenos que vivió fue a comienzos de los años 2000, cuando decidió llevar su espectáculo hacia una zona de Lima donde pocos apostaban por este tipo de propuestas: Lima norte. Ahora, más de dos décadas después, vuelve a experimentar una respuesta similar.

Las redes sociales han sido determinantes. La generación que conoció a Timoteo a través de la televisión ahora lo encuentra en Instagram, TikTok y otras plataformas, es así que el personaje también ha empezado a convertirse en un verbo: “timotear”. La expresión nació de manera espontánea a partir de una seguidora que quería ir a ver a Timoteo y terminó utilizando esa palabra. El equipo decidió incorporarla y el público hizo el resto.

La estrategia demuestra que la renovación no necesariamente significa abandonar aquello que hizo querido al personaje. Al contrario, se trata de tomar elementos reconocibles y llevarlos a nuevos formatos. Incluso la música forma parte de este proceso. Bonilla cuenta que ya existen nuevas canciones disponibles en Spotify y que también trabajan en videoclips y otros contenidos que podrían ampliar el universo de Timoteo.

La expansión no termina allí. Bonilla adelanta que vienen nuevos proyectos, entre ellos espectáculos itinerantes y presentaciones en diferentes espacios. También contempla llevar a Timoteo a Arequipa con una propuesta distinta al circo, más cercana a una obra teatral familiar. La idea es adaptar el personaje a diferentes escenarios sin perder su esencia.

En paralelo, el equipo trabaja en nuevas propuestas que podrían extender el universo de Timoteo hacia otros personajes y formatos. La intención es no quedarse quietos. “No podemos quedarnos dormidos”, dice Bonilla al hablar de los proyectos que ya se están pensando para el próximo año.

Después de 31 años dentro del traje, el cansancio físico existe. Ricardo admite que cada temporada resulta más exigente y que el traje puede sentirse cada vez más pesado. Pero también cuenta que, cuando se pone el traje de Timoteo, algo cambia: vuelve a sentirse niño y recupera esa energía que caracteriza al personaje.

Quizás allí está la verdadera innovación de Timoteo. No se trata únicamente de sumar productos, personajes o estrategias digitales. Se trata de entender que un personaje que nació para una generación puede volver a encontrar su lugar si sabe conversar con la siguiente. Timoteo dejó de ser solamente aquel personaje que aparecía los sábados por la mañana en televisión, ahora es también una experiencia en vivo, un contenido para redes, una marca, una canción, una timoteca y, sobre todo, un punto de encuentro entre padres e hijos.

Bonilla todavía no piensa en despedirse. Si pudiera hablarle directamente a Timoteo, le pediría que siguiera acompañando a aquellos niños de los años noventa y a los que recién lo están descubriendo. “Voy a llegar hasta donde pueda”, dice.

Y mientras haya una nueva generación dispuesta a conocerlo y otra que quiera volver a verlo, parece que Timoteo todavía tiene mucho por timotear con la bendición de San Timoteo.