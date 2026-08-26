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Resumen

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Timoteo se reinventa y conquista a los niños de los 90 y a los más pequeños.
Timoteo se reinventa y conquista a los niños de los 90 y a los más pequeños.
Por Alejandra Garboza

Las Timotejas, el peculiar producto inspirado en Timoteo, nacieron casi como una broma durante la promoción de su circo y terminaron convirtiéndose en un inesperado fenómeno. Lo que inicialmente fue pensado como un regalo para influencers despertó rápidamente el interés del público: el primer stock se agotó antes del fin de semana y las personas comenzaron a llegar al circo preguntando por ellas. Detrás de este furor hay también una nueva etapa para el personaje de Ricardo Bonilla, quien después de 31 años busca conectar con sus seguidores de siempre y con las nuevas generaciones a través de las redes sociales, nuevos contenidos y productos que amplían el universo del dragón más conocido del Perú.

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