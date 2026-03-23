Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Este 27 de marzo se estrenan en Netflix 20 nuevos capítulos de Doc, la serie protagonizada por Stephanie Cayo. (Foto: archivo personal de la artista)
Este 27 de marzo se estrenan en Netflix 20 nuevos capítulos de Doc, la serie protagonizada por Stephanie Cayo. (Foto: archivo personal de la artista)
Por Sonia del Águila

Stephanie Cayo vuelve a la pantalla con una historia sobre el olvido. Afuera, en cambio, todo parece recordarle quién es. “Es el amor a pesar de la memoria, de las diferencias y del destiempo. Y es incondicional”, asegura. No habla de ella. O no del todo. Habla de Julia Jasso, la doctora que interpreta en “Doc”, una mujer destinada a amar a un hombre que tras perder la memoria en un accidente ya no la reconoce. Pero la frase parece ir más allá del personaje, como si también explicara el momento que atraviesa.

VIDEO RECOMENDADO

Stephanie Cayo presenta su nuevo programa intensivo de canto, baile, actuación e interpretación, reflexiona sobre su vida sentimental y da detalles de sus proyectos laborales.
TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Entrevista