Tres días, más de 100 artistas y una inversión más accesible: las razones por las que los peruanos eligen Lollapalooza Chile

En el Perú, lamentablemente, no existe hoy un festival de música de gran formato que reúna durante varios días a artistas globales, escenarios simultáneos y una propuesta integral del nivel de Lollapalooza. Incluso, ciudades como Bogotá y Asunción ya han consolidado sus propias citas —Estéreo Pícnic y Asunciónico—, muestras claras de cómo la región ha sabido desarrollar este tipo de encuentros. Esa ausencia termina empujando a los peruanos a mirar fuera de sus fronteras si quieren vivir, de verdad, una experiencia musical que aún no ocurre en estas tierras y que, por ahora, parece lejana.

Dentro de ese mapa, Santiago aparece como la alternativa más conveniente gracias a una ecuación favorable de costos. Al cierre de esta edición, la venta de entradas del festival se encuentra en fase 3 de preventa: el pase general para los tres días tiene un valor aproximado de S/1.200, un monto comparable al de una entrada en primera fila para un concierto de Bad Bunny en Lima. Los pases diarios, en tanto, se ofrecen por alrededor de S/600.

El evento espera convocar a decenas de miles de asistentes por jornada, confirmando a Lollapalooza Chile como uno de los festivales más masivos de la región.

A eso se suma una logística simple: vuelos directos, moneda estable y una ciudad preparada para recibir a miles de asistentes. Viajar desde Lima a la capital chilena suele ser más económico que hacerlo a otros grandes polos musicales de la región. En temporada de festival, los pasajes a Santiago pueden encontrarse entre S/900 y S/1.300 ida y vuelta, mientras que destinos como Brasil o Argentina suelen encarecerse en varios cientos de soles más, especialmente cuando no se compra con anticipación.

Costanera Center y su ‘skyline’ moderno, parada obligada en la ciudad. / tifonimages

En alojamiento, un Airbnb por cinco noches en Santiago puede costar entre S/900 y S/2.500 para dos personas en zonas bien conectadas. La recomendación es buscar hospedaje cerca del parque O’Higgins, sede del festival, o en barrios con acceso directo al metro para evitar traslados largos al cierre de cada jornada. En gasto diario, Santiago se mantiene en un rango medio para el visitante: comidas entre S/40 y S/60, transporte público eficiente (el precio varía según la hora) y una oferta amplia de supermercados y tiendas para resolver el día a día.

Una edición de lujo

Este año, Lollapalooza Chile se llevará a cabo los días 13, 14 y 15 de marzo en el parque O’Higgins, ubicado en el centro de Santiago. En cada edición, el recinto se transforma: escenarios simultáneos, zonas de descanso, comida para todos los gustos y un flujo constante de público que se desplaza de un show a otro ocupan esta extensa área metropolitana. Conviene llegar temprano, explorar sin apuro, dejarse sorprender por artistas que no estaban en la agenda y reservar energía para los cierres nocturnos.

Sabrina Carpenter, una de las nuevas estrellas del pop actual, llega a Lollapalooza Chile con un show de primer nivel.

El ‘line-up’ vuelve a apostar por nombres de peso y una marcada diversidad sonora, con artistas nominados al Grammy 2026 como Tyler, the Creator; Sabrina Carpenter; Chappell Roan; Addison Rae; Katseye; Djo; Deftones y Turnstile. Desde la organización, han señalado que la curaduría busca ese cruce generacional que define al festival: figuras consolidadas y propuestas emergentes conviviendo y compartiendo géneros tan diversos como el metal, el pop, el indie o el hip hop a lo largo de tres días.

El rapero Tyler, the Creator, uno de los artistas más influyentes de su generación, encabeza un cartel que mezcla estilos y públicos. / VALERIE MACON

El ingreso al festival se realiza mediante brazalete, que debe canjearse previamente en los puntos oficiales habilitados por la organización. Dentro del recinto se permite la venta de bebidas alcohólicas solo para mayores de edad, con control de acceso por zonas y horarios establecidos. No está permitido el ingreso de alimentos ni botellas, por lo que se recomienda revisar con anticipación la lista de objetos prohibidos y planificar el consumo dentro del parque para evitar contratiempos.

El pop performático de Chappell Roan aporta teatralidad y energía a un ‘line-up’ marcado por la diversidad.

Más allá del parque

Fuera de los escenarios, el festival se integra con la ciudad. Su ubicación céntrica permite combinar los días de música con recorridos por barrios, plazas y espacios culturales, haciendo que la visita a Santiago sea aún más redonda. Entre un día y otro, podemos visitar distintos puntos sin prisa: subir al cerro San Cristóbal para contemplar Santiago desde arriba, perderse por el barrio Lastarria o visitar el Palacio de la Moneda. Son pausas necesarias para bajar revoluciones y tomar un nuevo impulso.

Vista aérea del parque O’Higgins, Santiago de Chile. / Alexis Gonzalez

Después, la noche ofrece su propio recorrido. Barrios como Bellavista o Providencia concentran bares, restaurantes y locales con música en vivo, ideales para estirar la jornada tras el festival. La recomendación es optar por zonas bien conectadas, cenar temprano o reservar con anticipación y priorizar traslados cortos para descansar lo suficiente antes del día siguiente.

En Santiago, una ciudad moderna, conectada y pensada para grandes eventos, la diferencia es notoria: moverse es simple, los servicios funcionan y el viaje fluye con una eficiencia que todavía marca distancia frente a Lima. //