Tres días, más de 100 artistas y una inversión más accesible: las razones por las que los peruanos eligen Lollapalooza Chile

Por Jorge Chávez Noriega

En el Perú, lamentablemente, no existe hoy un festival de música de gran formato que reúna durante varios días a artistas globales, escenarios simultáneos y una propuesta integral del nivel de Lollapalooza. Incluso, ciudades como Bogotá y Asunción ya han consolidado sus propias citas —Estéreo Pícnic y Asunciónico—, muestras claras de cómo la región ha sabido desarrollar este tipo de encuentros. Esa ausencia termina empujando a los peruanos a mirar fuera de sus fronteras si quieren vivir, de verdad, una experiencia musical que aún no ocurre en estas tierras y que, por ahora, parece lejana.

