Mientras el fútbol vuelve a reunir al planeta en Norteamérica, convocamos a siete peruanos que ejercen distintos oficios para que elijan el mejor once que vieron en una Copa del Mundo.

Diego Penny (Exfutbolista)

El Mundial de Estados Unidos 94 fue el primero que cautivó a Diego Penny. Tenía apenas 10 años, pero aún conserva fresco el recuerdo de la fascinación que generaba la selección brasileña liderada por Romario. “Cada vez que jugaba Brasil se paralizaba todo. Había una enorme expectativa”, recuerda. A diferencia de otros convocados, su equipo ideal mira más hacia el fútbol moderno que hacia las viejas leyendas.

Claudia Chiroque (Conductora de TV)

Claudia Chiroque creció viendo algunos de los capítulos más memorables del fútbol moderno: el último Brasil campeón, la despedida de Zidane, el dominio de España y la era de Messi y Cristiano Ronaldo. “Crecí viendo cómo el fútbol se volvió cada vez más colectivo, físico y táctico”, señala. Su once ideal reúne figuras de los Mundiales de 2002, 2006, 2010 y 2014, torneos que, para ella, marcaron una época.

Óscar del Portal (Periodista deportivo)

Tuvo la fortuna de que su primer Mundial fuera México 86, el torneo que consagró para siempre a Maradona. “Me parece el más grande porque la grandeza se mide en impacto y trascendencia. Hizo mejores a sus compañeros, vengó deportivamente la guerra de las Malvinas contra los ingleses y toda una ciudad, como Nápoles, le rinde pleitesía”, afirma Del Portal. Con esa admiración como punto de partida, arma un once repleto de cracks.

Pancho Guerra-García (Artista plástico)

El primer Mundial que observó Pancho Guerra-García fue Alemania 74. “Vimos la inauguración en un pequeño televisor en blanco y negro dentro del salón de clases de mi colegio. Estaba en segundo de primaria”, recuerda. Enamorado del fútbol desde niño, el pintor peruano comparte un once marcado por la nostalgia y poblado de figuras que dejaron una huella imborrable en su memoria.

Mario Fernández (Periodista deportivo)

Como cronista deportivo, Mario Fernández cubrió decenas de acontecimientos alrededor del planeta, entre ellos el Mundial Francia 98. “Cuando Raúl Cabrera y Pocho Rospigliosi me dieron a elegir entre España 82 o la gira previa con Tim, opté por esta última”, recuerda. El once que comparte en estas páginas lleva el sello de alguien que ha observado el juego durante toda una vida.

Daniella Fernández (Periodista)

Estados Unidos 94 fue el Mundial que despertó la pasión futbolera de Daniella Fernández. Aún recuerda la celebración de Maradona ante la cámara y el penal fallado por Roberto Baggio en la final. “Son escenas que se me quedaron grabadas para siempre”, comenta. Su equipo ideal reúne a varias estrellas del fútbol contemporáneo.

Alonso Cueto (escritor)

Para Alonso Cueto, todo comenzó en Inglaterra 1966. “Fue el primer Mundial que vi y el que más me marcó”, recuerda. Aún conserva en la memoria la eliminación de Brasil y el llanto de Pelé, la brillante campaña de Portugal liderada por Eusébio, el polémico gol de Inglaterra en la final y la expulsión de Antonio Rattín frente a los ingleses. No sorprende, entonces, que el once que comparte en estas páginas esté poblado por las grandes figuras de aquellos años dorados del fútbol.