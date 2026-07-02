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Resumen

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De izquierda a derecha: Claudia Chiroque, Diego Peny y Alonso Cueto nos dan su once ideal. Destacan menciones a figuras como Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y Teófilo Cubillas. (Fotos: Archivo Gec y Agencias)
De izquierda a derecha: Claudia Chiroque, Diego Peny y Alonso Cueto nos dan su once ideal. Destacan menciones a figuras como Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y Teófilo Cubillas. (Fotos: Archivo Gec y Agencias)
Por Jorge Chávez Noriega

Mientras el fútbol vuelve a reunir al planeta en Norteamérica, convocamos a siete peruanos que ejercen distintos oficios para que elijan el mejor once que vieron en una Copa del Mundo.

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