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Lucianeka empezó subiendo videos de ‘lipsync’ y parodias a los ocho años. Hoy, cuenta con cerca de 3 millones de seguidores en TikTok y 340 mil en Instagram (@lucianitaysuche).
Lucianeka empezó subiendo videos de ‘lipsync’ y parodias a los ocho años. Hoy, cuenta con cerca de 3 millones de seguidores en TikTok y 340 mil en Instagram (@lucianitaysuche).
/ JEAN LUC STADLER
Por Celeste Pérez

Cuando Lucianeka (Luciana Huerta) subió al escenario para abrir el concierto de Doja Cat el pasado 13 de febrero en Lima, no solo se enfrentó a miles de personas esperando calentar motores antes de ver a una superestrella, sino también a un evento casi canónico en su carrera: la cantante de la cual hacía ‘lipsync’ cuando apenas era una niña, ahora la había elegido para ser su telonera.

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