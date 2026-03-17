Cuando Lucianeka (Luciana Huerta) subió al escenario para abrir el concierto de Doja Cat el pasado 13 de febrero en Lima, no solo se enfrentó a miles de personas esperando calentar motores antes de ver a una superestrella, sino también a un evento casi canónico en su carrera: la cantante de la cual hacía ‘lipsync’ cuando apenas era una niña, ahora la había elegido para ser su telonera.

“Fue increíble, de verdad. Creo que todo se sincronizó para que saliera espectacular. Con mi equipo lo dimos todo para sorprender”, recuerda sobre esa presentación, que hoy ya es inmortal en redes sociales. La oportunidad llegó con poco tiempo de anticipación: apenas una semana para preparar un show que debía estar a la altura de un escenario de magnitud.

Durante esos días intensos trabajó con su coreógrafo, ensayó cada detalle del ‘setlist’ y hasta diseñó su propio vestuario. “Mandé a hacer dos ‘outfits’, un plan A y un plan B, porque —aunque no parezca—, me encanta tener todo bien cuadrado, y planes de emergencia por si algo cambia. Al final elegí el plan B, con el que estaba más cómoda y me sentía yo misma”, explica a Somos.

Lucianeka fue telonera de Doja Cat el pasado 13 de febrero. En la cita, deslumbró con hits como “El Fuckboy” y “Cambiar de nombre”, compuestos por ella. (Foto: Instagram)

Lejos de improvisar, la joven artista asumió la experiencia como un proyecto creativo integral. En su visión, un show musical no se limita al canto, implica contar una historia sobre el escenario. Parte de su magia, quizá, reside también en esa personalidad extrovertida que la caracteriza, con la soltura y picardía siempre por delante.

“Lo comparo mucho con hacer videoclips musicales”, dice. “Tienes que pensar cuántas canciones vas a cantar, cómo van a ser las coreografías, el vestuario, el concepto… Todo tiene que mostrar de manera clara quién es el artista para que la gente conecte”, añade.

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Lo que alista Para este año, la artista asume como reto seguir componiendo y produciendo junto a su equipo liderado por Franjo Antich. La idea es lanzar su primer disco en los próximos meses. Además, adelanta que prepara colaboraciones con cantantes locales (como Renata Flores) e internacionales (de países como México y Colombia). Lucianeka tiene el próposito de sumarse a festivales y así acercarse a nuevos públicos.

El reto de conquistar

Curiosamente, una vez que llegó el momento de pisar el escenario, los nervios quedaron atrás. “Para mí estar en el escenario fue lo más fácil”, confiesa sobre su reciente experiencia como telonera. “Si lo pudiera comparar con algo, siento que fue como cuando estudias muy bien para un examen y, al final, te sabes todo. Vas seguro y sientes que lo puedes explicar perfecto”, afirma.

El interés por el componente visual y narrativo que demuestra aún a su corta edad no es casual. Luciana creció frente a una cámara. Empezó creando contenido en redes sociales cuando tenía apenas ocho años, mucho antes de imaginar que la música terminaría ocupando un lugar central en su vida. Durante más de una década, su comunidad digital ha seguido de cerca esa evolución: de niña creadora de contenido a joven artista que ahora busca consolidar una propuesta musical propia.

Esa transición, dice, no ha sido improvisada. En los últimos años, ha invertido buena parte de su tiempo en aprender el oficio: tomar clases de música, estudiar instrumentos y explorar la composición como una forma de contar historias. “Me encanta componer, aprender cada día más de la producción musical, bailar. Poder compartir mis historias a través de redes sociales y de la música es algo que disfruto muchísimo”, indica.

Parte de ese proceso también ha implicado rodearse de un equipo creativo. Coreógrafos, productores y su mánager forman parte del engranaje que la ayuda a traducir sus ideas en shows y lanzamientos concretos. “No podrías hacerlo sola de ninguna manera”, reconoce.

Lucianeka alista colaboraciones con artistas locales como Renata Flores. Además, espera sorprender en festivales locales durante el año. (Foto: Gianca_photography) / JEAN LUC STADLER

Su energía es otra de las aristas que más definen su personalidad. Cuando habla de su ritmo de trabajo, reconoce que rara vez puede quedarse quieta. “Siento que tengo una fuente de energía que casi no se agota”, comparte entre risas. “Si no tengo algo en las manos, algún proyecto en el cual trabajar, me pongo ansiosa”.

Esa inquietud constante la lleva a dividir sus días entre clases de música, ensayos, composición y la creación de contenido que sigue compartiendo con su audiencia. Pero, al mismo tiempo, intenta no perder de vista algo que considera esencial: disfrutar el proceso y no dejar de vivir su juventud. “También trato de no separarme de ese lado joven que tengo, de salir con mis amigas o hablar de ‘cosas de chicas’. También, Dios y mi familia son conexiones que cuido profundamente, y me ayudan a seguir siempre adelante”, cuenta.

Después de más de una década creciendo en Internet, el escenario empieza a convertirse en su nuevo territorio. Y si aquel concierto de febrero marcó un hito en su historia, también dejó algo claro: su proyecto musical empieza a tomar vuelo. //