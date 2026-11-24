La llegada de ‘Nadie dice nada’ a Lima fue una prueba de la dimensión que ha alcanzado Luzu TV. Lo que comenzó hace seis años como una transmisión digital terminó convocando a unos 3500 espectadores el 22 de noviembre. Entre la emoción por encontrarse con sus seguidores, las bromas sobre la comida peruana y las referencias a la farándula local, sus conductores demostraron por qué la complicidad que muestran frente a las cámaras también funciona fuera de ellas. Aunque la noche tuvo, además, un episodio que nadie tenía en el guion.

Durante el espectáculo, las cámaras enfocaron a un asistente que había sido conocido por un ampay difundido en el programa de Magaly Medina. La reacción que provocó este momento desató un alboroto entre los asistentes y convirtió el episodio en uno de los pasajes más polémicos de la presentación. Una visita que prometía risas y complicidad terminó sumando un capítulo inesperado a la conversación de la farándula peruana.

Pero antes de subir al escenario, Nico Occhiato ya había advertido que la recepción en Lima los tenía sorprendidos. Aunque había visitado el país para participar en una carrera y asistir a la final de la Copa Libertadores, esta era la primera vez que llegaba con el programa para ofrecer un espectáculo. “Es el país más lejano al nuestro y con una cultura más distinta a la nuestra en el que vamos a hacer un show”, comentó. La bienvenida en el aeropuerto y los mensajes de la comunidad peruana terminaron de convencerlo de que la expectativa era grande.

Santiago Talledo encontró una explicación para ese vínculo con los seguidores: la sensación de que todos forman parte de una misma mesa. “La gente se siente parte del grupo”, dijo. Y si algo parece funcionar entre los integrantes es precisamente esa dinámica de amigos que se acompañan en lugar de competir. “No hay egos entre nosotros”, aseguró. Flor Jazmín Peña lo explicó desde su experiencia: cada uno está pendiente de lo que hace el otro para ayudarlo a brillar. “Mientras más brilla el otro, también brillo yo”, resumió.

En el escenario, esa colaboración se traduce en una mezcla de talentos. Flor se encarga de las coreografías y participa en los detalles de la puesta en escena; Santiago canta; Momi Giardina suma su experiencia en la comedia musical; Martín Garabal y Marcos Giles aportan el humor, mientras Nico conduce. No es un espectáculo armado desde afuera: como explicó Flor, tiene “el ADN de todos”.

Entre la comida peruana y el ‘lore’ de Magaly

Si había algo que los conductores habían hecho desde su llegada era comer. Marcos Giles, conocido como El Mito, contó que el grupo había aprovechado cada oportunidad para probar la gastronomía local. “Llegamos tipo 12, almorzamos, fuimos al hotel y después volvimos a ir a comer», relató. En menos de 24 horas ya habían acumulado almuerzo y varias paradas gastronómicas.

En una suerte de campeonato improvisado, Marcos tuvo que elegir entre algunos platos peruanos. El lomo saltado se impuso frente a la papa a la huancaína y el cebiche también logró su lugar entre sus favoritos. La causa rellena entró en la competencia y el turrón de Doña Pepa se llevó otra mención.

Momi, en cambio, no solo se mostró entusiasmada con la comida, sino que, entre bromas, dejó abierta la posibilidad de involucrarse en un negocio gastronómico peruano. “Olvídate. Si hay emprendimiento de comida peruana, cuenten conmigo”, comentó.

La conversación también encontró espacio para la farándula. Cuando se mencionó el programa de Magaly Medina, Momi reaccionó con familiaridad: “Amó todo ese lore”. Y hasta explicó el término argentino para referirse a los chismes y las historias que circulan alrededor de una figura pública. La entrevista derivó entonces hacia Milett Figueroa y los comentarios que habían llegado desde Argentina. Además, Momi, por lo pronto, dejó claro que estaba al tanto de algunos de los episodios que habían cruzado la frontera, como lo que sucedió en aquel yate.

Martín Garabal también tuvo su momento de confesiones. El actor explicó que el streaming tiene algo de actuación, aunque parta de situaciones reales. A veces, contó, lleva la contra o finge que algo no le divierte para provocar una reacción en la mesa. “Es una actuación basada en algo de la realidad”, señaló. Y cuando se le preguntó por el supuesto vínculo romántico con la mamá de Nico, aclaró que todo había nacido de un malentendido durante una improvisación. La broma creció porque Occhiato le siguió el juego y sus padres también se sumaron. “Ahora cuando los veo a mí me da vergüenza un poco”, reconoció Garabal entre risas.

Momi, por su parte, adelantó que el espectáculo tendría sorpresas. También bromeó sobre su carácter: “Tengo muy mal carácter. Pido que no me miren a los ojos”. La espontaneidad, justamente, es uno de los rasgos que considera más importantes del programa: “Nos permite mostrarnos tal cual somos”, explicó.

De la mesa de streaming a la pantalla

El crecimiento de ‘Nadie dice nada’ también se refleja en los proyectos que han nacido alrededor del programa. Durante la entrevista, Occhiato habló de ‘Somos así’, la serie vinculada al universo de Luzu TV que se encuentra entre los contenidos más vistos de Disney en Perú. El conductor destacó la respuesta del público y recordó que el proyecto comenzó como algo pequeño, sin imaginar que terminaría convertido en giras, espectáculos y producciones de ficción.

Su consejo para quienes buscan abrirse camino en el streaming fue empezar con lo que tienen a mano. “Con un celular, un micrófono y una cámara ya tiene los recursos necesarios” para comunicar una idea, sostuvo. Lo importante, añadió, es probar, equivocarse y no dejar de hacer contenido.

Santiago Talledo también habló de la posibilidad de acercarse a los creadores peruanos y generar intercambios entre ambos países. Además, recordó el trabajo de ‘Esta No Estamos Solos’, una iniciativa de salud mental impulsada junto con Luzu TV, que le gustaría llevar a otros lugares. “Sería hermoso”, respondió cuando se le preguntó si podría realizarse en Perú.

Entre las bromas, las referencias a la farándula, las elecciones gastronómicas y las declaraciones sobre el futuro del proyecto, los conductores dejaron ver una versión de ‘Nadie dice nada’ que va más allá de la pantalla. En Lima encontraron a una comunidad que los esperaba, una mesa dispuesta a conversar de todo y hasta una audiencia capaz de convertir un episodio inesperado en tema de conversación.