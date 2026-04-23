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Mafe sin R es la una de las nuevas conductoras de Somos lo que somos de Zacat TV y ha asumido este reto con la paciencia necesaria para ganarse al público con mucha constancia.
Mafe sin R es la una de las nuevas conductoras de Somos lo que somos de Zacat TV y ha asumido este reto con la paciencia necesaria para ganarse al público con mucha constancia.
/ Jesús Saucedo
Por Alejandra Garboza

“Si alguien tiene un mal día, me gustaría poder alegrárselo aunque sea unos minutos”, dice Mafe sin R, quien usa sus redes sociales como si estuviera frente a sus amigos porque apuesta por la cercanía sin caretas; y es precisamente por esto que dejó de publicar durante cinco años. En entrevista con Somos cuenta que dejó de sentirse ella, la universidad y otras responsabilidades la hicieron perderse y ella se debía a sus “amigos de redes”, así que no les podía mentir. Además, habla de su vuelta a las redes sociales, de que prefiere que le llamen “creadora de contenido” y de su ingreso a Zaca TV.

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