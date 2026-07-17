00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El formato de “Chapa tu money”, transmitido por streaming, se mantendrá en su debut televisivo. Sin embargo, esta vez Mateo Garrido Lecca no será un participante, sino el conductor. (Foto: Richard Hirano)
El formato de “Chapa tu money”, transmitido por streaming, se mantendrá en su debut televisivo. Sin embargo, esta vez Mateo Garrido Lecca no será un participante, sino el conductor. (Foto: Richard Hirano)
Por Celeste Pérez

A Mateo Garrido Lecca le gusta hablar de la comedia como una meta a la que siempre estuvo destinado, pero por la que tuvo que luchar. No romantiza el hambre del artista ni cree que el éxito dependa de un golpe de suerte; prefiere más bien hablar de la disciplina, de la estrategia, del respeto por el público y de la responsabilidad que implica que alguien compre una entrada para verlo. Quizá por eso, cuando recuerda cómo llegó hasta donde está, no menciona primero a la televisión o las redes sociales, sino que habla de los años en los que trabajó como ingeniero mientras hacía ‘stand-up’ por las noches.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.