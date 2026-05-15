Resumen

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Matthew McConaughey viajo al Perú a finales de los años noventa, fue la primera vez que realizó un viaje por la urgencia de desconectar con la fama. (Foto: Agencias)
Matthew McConaughey viajo al Perú a finales de los años noventa, fue la primera vez que realizó un viaje por la urgencia de desconectar con la fama. (Foto: Agencias)
Por Redacción EC

La fama tiene sus pros y sus contras. Y al inicio de su carrera, Matthew McConaughey se cansó de las consecuencias negativas de la popularidad; entre ellas, la falta de privacidad y la dificultad de saber si el cariño que recibía era genuino o simplemente producto de su estatus de celebridad. Fue así que tomó una decisión radical que, en un reciente podcast, se animó compartir con el mundo: viajó al Perú para vivir bajo otra identidad.

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