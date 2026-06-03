La cuenta regresiva para la Copa del Mundo 2026 ya comenzó. Desde el próximo 11 de junio, las selecciones de 48 países se enfrentarán en un torneo que promete paralizar a millones de aficionados. Y aunque muchos seguirán los encuentros desde casa, cada vez son más los hinchas que buscan vivir la experiencia acompañados de amigos, buena gastronomía y un ambiente cargado de pasión futbolera.

En Lima existen diversos espacios que han convertido la transmisión de eventos deportivos en una experiencia completa. Pantallas gigantes, promociones especiales, cerveza fría y propuestas gastronómicas de primer nivel son parte de la oferta. Aquí te presentamos siete alternativas para disfrutar de esta fiesta.

Estadio FC

Para quienes buscan sentirse dentro de un estadio sin salir de Lima, Estadio FC se ha convertido en uno de los puntos de encuentro favoritos de los aficionados. Sus múltiples pantallas, el ambiente futbolero y una carta pensada para compartir hacen que cada partido se viva con intensidad.

Dirección: Jr. De la Unión 1047, Centro de Lima

Mercado 28

El lugar ofrece una alternativa diferente para seguir el Mundial. Su propuesta reúne diversas marcas gastronómicas en un solo espacio, permitiendo que cada integrante del grupo encuentre algo a su gusto mientras disfruta de los partidos en pantalla gigante. Desde hamburguesas y pizzas hasta cocina peruana y opciones internacionales, la variedad es uno de sus principales atractivos.

Dirección: Avenida Vasco Nuñez de Balboa 755, Miraflores

Real InterContinental Lima Miraflores

Para quienes prefieren una experiencia más sofisticada, el Real InterContinental Lima Miraflores se suma a la fiebre futbolera con espacios especialmente acondicionados para seguir los encuentros. La propuesta combina gastronomía, coctelería y la comodidad característica de uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad, ideal para disfrutar los partidos en un ambiente relajado.

Dirección: Mal. de la Reserva 751, Miraflores

Los Lima de Brasil

Con una propuesta gastronómica enfocada en la cocina brasileña, Los Lima de Brasil se perfila como una excelente opción para quienes desean combinar fútbol y buena mesa. Su ambiente acogedor y sus amplios espacios permiten disfrutar de los encuentros, y más aún si tu selección favorita es la brasileña.

Dirección: Jirón De la Roca de Vergallo 198, Magdalena del Mar

El Salar bar

Este espacio ha ganado popularidad por su propuesta de coctelería y su ambiente moderno. Durante los eventos deportivos suele convertirse en punto de encuentro para grupos de amigos que buscan disfrutar los partidos acompañados de tragos de autor, piqueos y promociones especiales.

Dirección: C. Amador Merino Reyna 589, San Isidro

Popurrí

Este lugar destaca por su ambiente relajado y festivo. Las transmisiones deportivas suelen ir acompañadas de promociones, música y una oferta gastronómica diseñada para compartir. Es una alternativa perfecta para quienes disfrutan del fútbol como una excusa para reunirse y pasar un buen momento.

Dirección: Av. Las Begonias 487, San Isidro

Dörcher Tap Room Centro Histórico

Ubicado en el Centro Histórico de Lima, Dörcher Tap Room ofrece una experiencia diferente para los amantes de la cerveza artesanal. Sus distintas variedades de cerveza de barril, junto con una propuesta gastronómica de estilo casual, convierten cada transmisión deportiva en una reunión entre amigos. El espacio resulta especialmente atractivo para quienes buscan escapar de los circuitos tradicionales y descubrir una propuesta distinta en pleno corazón de la ciudad.

Dirección: Jirón de la Unión 1058 - Cercado de Lima