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Resumen

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Siete lugares para vivir la inauguración del mundial como si estuvieras en el estadio.
Siete lugares para vivir la inauguración del mundial como si estuvieras en el estadio.
Por Alejandra Garboza

La cuenta regresiva para la Copa del Mundo 2026 ya comenzó. Desde el próximo 11 de junio, las selecciones de 48 países se enfrentarán en un torneo que promete paralizar a millones de aficionados. Y aunque muchos seguirán los encuentros desde casa, cada vez son más los hinchas que buscan vivir la experiencia acompañados de amigos, buena gastronomía y un ambiente cargado de pasión futbolera.

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