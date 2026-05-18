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Natalia Lafourcade se convirtió en madre a fines del 2025. En su retorno a Lima, dará un show solo con guitarra y piano. (Foto: Antonio Melgarejo/ GEC)
Natalia Lafourcade se convirtió en madre a fines del 2025. En su retorno a Lima, dará un show solo con guitarra y piano. (Foto: Antonio Melgarejo/ GEC)
Por Melvyn Arce Ruiz

No ha pasado mucho tiempo desde la última vez que tuvimos a Natalia Lafourcade en el Perú. Desde “Mujer divina”, la cantante suele incluir a Lima en casi todas sus giras internacionales y ha construido una relación cercana con el público peruano. En el 2023 estuvo en la ciudad con la gira de “De todas las flores”, una etapa en la que ya empezaba a explorar un nuevo derrotero musical y también una nueva filosofía de vida. Ahora vuelve con “Cancionera”, el disco que lanzó en abril del 2025 y que terminó marcando un antes y un después en su vida personal.

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