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Neisser llega a Perú con su show "Desquiciada", en el que convierte su vida en risas. (Foto: Difusión)
Neisser llega a Perú con su show "Desquiciada", en el que convierte su vida en risas. (Foto: Difusión)
/ THALIROSE
Por Alejandra Garboza

Neisser Banout no planeaba ser comediante, tampoco imaginaba que terminaría recorriendo países con un show propio y ,ucho menos que Lima sería una de sus próximas paradas. Pero su historia, como buena rutina de stand up, tiene giros inesperados, momentos incómodos y, sobre todo, mucha verdad. Verdad que la ha llevado a conquistar lugares impensables y a ganarse el corazón de todas las lesbianas que la siguen y de las mujeres heterosexuales también, algo de lo que se siente totalmente orgullosa.

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Entrevista