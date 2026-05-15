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Ed Sheeran posa durante una sesión de retratos en los MTV EMAs 2021 en la Papp Laszlo Budapest Sports Arena. Este 2026 volverá a Lima por tercera vez.
Ed Sheeran posa durante una sesión de retratos en los MTV EMAs 2021 en la Papp Laszlo Budapest Sports Arena. Este 2026 volverá a Lima por tercera vez.
/ Gareth Cattermole - MTV
Por Alfonso Rivadeneyra García

Quienes lo han entrevistado dicen que es un hombre con los pies en la tierra, sin aires de estrella. Para armar la fiesta solo le hace falta su guitarra, un aparatito llamado looper station y ese falsetto controlado, suave, que le ha ganado millones de fans en el mundo. Su propuesta es intimista, la que encontrarías en un pub irlandés, y al mismo tiempo hecha para las ‘venues’ más grandes. Pero como todos empiezan en algún lugar, el primer show de Ed Sheeran en Lima fue el 2015 en el Jockey Club. En ese entonces prometió regresar y lo hizo en 2017; acabó ese concierto con la camiseta de la selección puesta (sabe lo que le gusta a la gente), entre gritos, y con “You need me, I don’t need you” (“Tú me necesitas, yo no”) en la garganta.

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