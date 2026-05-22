Hay un pequeño momento de asombro en la vida de todo sudamericano al conocer que en Uruguay viven apenas tres millones y medio de personas. Esa sorpresa inocente, de niños, encuentra explicación en el reconocimiento de la profunda influencia charrúa en la región, aquella multifacética presencia en todos esos ámbitos donde la pasión halla refugio.

Como no podría ser de otra forma en lo que obedece a una herencia, el talento uruguayo compensa con creces que no haya tantos de ellos en el mundo. Quizá por eso resulta tan natural saltar de una página de Eduardo Galeano a una canción de Jaime Roos o a un gol de Diego Forlán. Así, en un país donde la literatura, la música y el fútbol suelen compartir el mismo imaginario, pocas bandas representan mejor ese punto de encuentro que No Te Va Gustar (NTVG), agrupación próxima a presentarse en Lima este miércoles 27 de mayo en el Centro de Convenciones Leguía.

Identidad inocultable

La banda formada en Montevideo en junio de 1994 —cuando sus integrantes aún estaban en el colegio— ha sabido retratar en clave musical la nostalgia, el amor y el desamor, la resistencia y la esperanza, así como el sentido de pertenencia colectivo, sin mirar hacia otro lado, cuando el momento histórico exigió abordar el inconformismo y la crítica social.

Es así, por ejemplo, que nace “Cielo de un solo color”, una de sus composiciones más emblemáticas, que surgió en medio de la crisis económica y bancaria que sacudió a Uruguay en el 2002. El tema fue concebido como una declaración de afecto hacia una nación que campeaba las consecuencias del desempleo, la pobreza creciente y una ola migratoria dolorosa.

😭 ¿𝐂𝐨́𝐦𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐭𝐞𝐧𝐞́𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐢𝐫𝐭𝐞?



No te vayas, Luis. No estamos listos. #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/MOtR283tFh — Selección Uruguaya (@Uruguay) September 3, 2024

Tal es el poder de la música que lo que inicialmente se compuso como un cántico reflexivo terminó en una dimensión insospechada. En el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando la selección uruguaya alcanzó las semifinales del torneo, la canción fue adoptada espontáneamente por hinchas y jugadores hasta convertirse en un himno no oficial de La Celeste. Ocho años después, en Rusia 2018, volvió a escucharse en los estadios acompañando a los aficionados uruguayos, consolidando un vínculo que superó lo estrictamente musical.

A estas alturas del juego, la ligazón entre el fútbol y NTVG cuenta con más capítulos de los que pudieron imaginar cuando soñaron con hacer una banda. En el 2018, Diego Godín eligió “Tan Lejos” para acompañar los festejos del Atlético de Madrid tras la conquista de la Supercopa de Europa. Años más tarde, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) recurrió a “A las nueve” para musicalizar el emotivo video de despedida de Luis Suárez de la selección nacional. Y entre ambos episodios se produjo la participación de NTVG en el partido homenaje de Diego Forlán disputado en el Estadio Centenario, donde interpretaron “Clara” y “Cielo de un solo color” frente a una generación de futbolistas que ayudó a devolver a Uruguay al primer plano internacional.

Un caso excepcional es el del argentino-uruguayo Emiliano Brancciari, vocalista, líder y principal compositor de NTVG, quien es hincha acérrimo de Boca Juniors. El músico ha contado que el club funcionó durante años como uno de los puentes más sólidos con la Argentina que dejó atrás siendo niño, razón por la cual sigue con especial atención cada momento de la vida ‘xeneize’.

Abrazando el caos

Muchos son los paralelismos que se pueden erigir entre fútbol y música. Desde lo que se respira en los estadios, los cánticos que todos conocen, el ruido de la multitud y el vacío de la derrota, hasta la maduración del carácter, la transmisión generacional de recuerdos y la mirada meditabunda hacia cuáles fueron los mejores momentos y cuáles estarían por llegar.

Como en otros hitos de su pasado, NTVG no le rehúye al dilema sobre decidir cuál será su destino. A motivación del entusiasmo de continuar componiendo y produciendo aparece “Florece en el Caos”, su duodécimo álbum de estudio, y el motivo que los trae a Lima para el concierto que ofrecerán el 27 de mayo.

“El nuevo disco es un paso más en ese largo camino. Somos una banda que siempre mira para adelante. No queremos ser una banda de ‘covers’ de nosotros mismos, por eso siempre seguimos buscando sacar material nuevo y de alta calidad”, asegura Diego Bartaburu, baterista de NTVG, en diálogo con Somos.

Esta nueva entrega está compuesta por diez canciones que llevan impregnada la potencia y la honestidad de No Te Va Gustar, aunque con cierta dosis de conflicto proveniente de la tensión que entonan la melancolía y la voluntad de seguir adelante. Esto es fácilmente observable en el nombre de algunas canciones como “No somos nosotros”, “Que no te queden marcas” o “Halcones y payasos”.

Para Bartaburu, el álbum constituye un ejercicio crítico de este momento histórico complejo, pero que también se sumerge en la búsqueda de un espacio para la introspección más serena. “Es la intención de transmitir esperanza en estos momentos tan complicados, pero desde un lugar crítico. No una mirada ingenua, onda ‘todo va a estar bien’, y nada más. La emoción es sobre todo con la respuesta del público. Eso nunca deja de emocionar y de renovar las canciones. Nunca nos aburrimos sobre el escenario y lo dejamos todo”, agrega.

Brancciari, líder de la banda, ha opinado en diversas oportunidades sobre el acontecer deportivo y político de Boca Juniors. (Foto: AFP) / PABLO PORCIUNCULA

Aunque el seguidor de la banda es el que tiene la última palabra respecto a esta entrega, nunca está de más recomendar escuchar todo el álbum. Tampoco resulta innecesario resaltar la participación de Andrés Ciro Martínez (Ciro y los Persas) en “Todo mal”, el tema más oído del disco en Spotify y en YouTube Music, así como dos canciones que reflejan el momento actual de NTVG: una para la masividad y otra para lo íntimo.

La primera es “En mil pedazos”, una balada rock cercana al post-punk que cuenta con un estribillo que será poderosamente coreado en concierto; y la segunda es la melódica “Cartas por jugar”, el último tema. Esta es quizás la más lenta, emocional y reveladora expresión del álbum, hecha para oírse en solitario: “De algún modo, lo que tengo, hoy estoy frente a vos/Te juro, no quise ofenderte, te pido perdón”.

Para Diego Bartaburu, si tuviera que resumirse “Florece en el Caos” en pocas palabras, ello iría en el sentido de “ir hacia adelante, aunque sea contra la corriente”. “Nosotros vamos creciendo, los gustos van cambiando y eso se refleja en el material que producimos”, recuerda.

Conexión peruana

El baterista de NTVG afirma que la banda no se encierra en lo que produce y que escucha muy frecuentemente cumbia y salsa, por citar dos géneros ampliamente populares en el Perú. Sobre ello, confiesa que les gusta mucho Los Mirlos y que, en su caso particular, pudo ir a ver a Susana Baca en Montevideo en el 2025; una presentación a la que catalogó de “muy impresionante”.

Respecto a su reencuentro con el público peruano, Bartaburu sostiene que “Lima es una ciudad que nos ha conquistado y a la que siempre deseamos volver”. “Ya hay una muy linda relación con el público, se nota su cariño y calidez. ¡Y ni hablemos de la gastronomía increíble que tienen!”, acota.

Aunque no se conocen mayores detalles sobre lo que será la puesta en escena del concierto del próximo 27, se puede augurar una actuación enérgica y personal, en sintonía con lo visto en “Florece en el Caos”. “El 27 va a ser un concierto largo, vamos a tocar varios temas del disco, junto a los clásicos que la gente quiere escuchar”, promete Bartaburu.

Y es quizás en la puesta en escena donde radique las claves para entender la vigencia de No Te Va Gustar. Como ocurre con las grandes figuras del deporte o las canciones que sobreviven a su tiempo, la banda ha sabido acompañar distintas etapas de la vida de sus seguidores sin traicionar su identidad uruguaya, los sueños futboleros de niño o la sinceridad de enfrentar lo que acontece. Si usted todavía no los ha visto en vivo, esta puede ser su oportunidad para que florezca en el caos.