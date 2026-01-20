Noche Blanquiazul: ¿cuánto cuestan las entradas de la gira de Messi en otros países de Latinoamérica?

Por Alejandra Garboza

El Inter de Miami visitará a tres equipos sudamericanos: Alianza Lima, Atlético Nacional y Barcelona de Guayaquil. Para los actuales campeones de la MLS Cup, estos encuentros servirán como parte de su pretemporada 2026, mientras que en otros casos, como el de Alianza Lima, el partido marcará la presentación oficial del equipo de La Victoria. Sin embargo, los precios para el duelo del 24 de enero se han convertido en un dolor de cabeza para los hinchas blanquiazules. En ese contexto, surge la pregunta: ¿el alto costo de las entradas se replica también en los otros países?

