Noche Blanquiazul: ¿cuánto cuestan las entradas de la gira de Messi en otros países de Latinoamérica?

El Inter de Miami visitará a tres equipos sudamericanos: Alianza Lima, Atlético Nacional y Barcelona de Guayaquil. Para los actuales campeones de la MLS Cup, estos encuentros servirán como parte de su pretemporada 2026, mientras que en otros casos, como el de Alianza Lima, el partido marcará la presentación oficial del equipo de La Victoria. Sin embargo, los precios para el duelo del 24 de enero se han convertido en un dolor de cabeza para los hinchas blanquiazules. En ese contexto, surge la pregunta: ¿el alto costo de las entradas se replica también en los otros países?

La gira del equipo de Lionel Messi comenzará en Lima el sábado 24 de enero, cuando enfrente al conjunto blanquiazul. Los precios de las entradas fueron anunciados en diciembre:

Tribuna General Palco S/ 3125 Occidente central S/ 2375 Occidente lateral S/ 2000 Occidente silla de ruedas S/ 720 Oriente S/ 1500 Oriente Conadis S/ 720 Sur S/ 470 Norte S/ 470

La reacción de los hinchas no tardó en manifestarse en redes sociales. El precio de las entradas por tribuna resulta similar, e incluso superior, al de los abonos anuales para asistir a 17 partidos del equipo. Por ejemplo, el abono a la tribuna Sur cuesta 426.30 soles, mientras que una entrada individual para la Noche Blanquiazul alcanza los 470 soles. Algo similar ocurre en la tribuna Oriente: la entrada para la Noche Blanquiazul llega a los 1,500 soles, frente a los 1,148.30 soles que cuesta el abono anual.

Si se realiza la comparativa con el año pasado, la diferencia es aún más notoria: en 2025, la entrada a las tribunas Sur o Norte costaba 33.90 soles, mientras que Oriente tenía un precio de 69.90 soles. En apenas un año, el valor de las entradas se ha incrementado hasta quince veces.

No obstante, esta no es la primera vez que el Inter de Miami visita el país. En 2025 disputó un partido amistoso frente a Universitario de Deportes, ocasión en la que las populares Norte y Sur costaban 375 soles y la tribuna Oriente 964 soles, precios considerablemente más bajos en comparación con los anunciados para esta nueva visita.

Messi en Ecuador y Colombia

Pero, ¿cuál es la situación en los otros dos países a los que llega el equipo estadounidense? La presentación del Inter de Miami en Lima incluyó una escala de precios donde la entrada más económica para las tribunas Sur y Norte cuesta 470 soles, mientras que los palcos llegan a 3125 soles. Además, tribunas como Oriente están en 1500 soles y Occidente central en 2375 soles, valores significativamente altos para un partido amistoso comparado con otros similares.

Partido Precio en moneda local Precio en soles (aprox.) Alianza Lima vs. Inter Miami Sur/Norte: S/470

Oriente: S/1500

Occidente central: S/2375

Palco: S/3125 Atlético Nacional vs. Inter Miami Sur/Norte: 400 000 COP

Oriental: 800 000 COP

Occidente general: 2 000 000 COP 364

728

1820 Barcelona SC v.s Inter Miami Tribuna Este: USD40

General: USD80

Tribunas: USD180

Palcos: USD200

Messi Exp.: USD450 148

296

666

740

1665

En Medellín, el partido ante Atlético Nacional programado para el 31 de enero también ha desatado una discusión por sus precios elevados. Las populares Norte y Sur cuestan 400 000 pesos colombianos, la Oriental en 800 000 y la Occidental general en 2 000 000. Con el tipo de cambio aproximado, esto equivaldría a cerca de 364 soles, 728 soles y 1820 soles respectivamente.

Por último, en Guayaquil para el partido ante Barcelona SC del 7 de febrero, los precios están en dólares: desde USD 40 (148 soles) para la tribuna Este hasta 450 (1665 soles) para la Messi Experience. Intermedios como la general a 80 (296 soles) y palcos a 200 (740 soles) representan opciones más accesibles que en Perú o Colombia, aunque siguen siendo altos frente a partidos locales regulares.

Si bien los precios varían entre los países, Alianza Lima tiene algunas de las entradas más caras de la gira; sin embargo, en todos los casos los precios superan ampliamente el costo de entradas tradicionales, respondiendo a que el valor agregado de estos partidos es que los asistentes podrán ver a Lionel Messi.