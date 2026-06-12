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Olivia Rodrigo viste de enfermera en el video de "The Cure", segundo single de "You seem pretty sad for a girl so in love"
Olivia Rodrigo viste de enfermera en el video de "The Cure", segundo single de "You seem pretty sad for a girl so in love"
Por Oscar García

Al final de “You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love”, el tercer álbum de estudio de Olivia Rodrigo, flota en el ambiente la sensación de haber presenciado un accidente aéreo. Es la crónica de una relación que en algún momento voló muy alto para acabar luego en el suelo, en llamas. Este disco es esa caída, y Olivia nos obliga a verla entera, hasta que se apague el último fuego.

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Tipo de trabajo:

RevisiónCrítica de un servicio, producto u obra creativa.