Desde un papa con corazón chiclayano hasta el primer ‘idol’ nacional: ellos son los peruanos más destacados del 2025

En las redes sociales se dijo una y otra vez. En 2025, el Perú fue clave… y ellos tuvieron mucho que ver. Desde la música, el deporte, la literatura y hasta la fe, estos personajes llevaron el nombre del país al centro de la conversación global. Sus logros marcaron el año, nos llenaron de orgullo y hoy repasamos sus historias como antesala de un nuevo comienzo.

Estos son los peruanos elegidos por la redacción de “Somos” y sus logros reseñados por los periodistas de la revista:

El Papa León XIV

Robert Prevost, el Papa León XIV. / FILIPPO MONTEFORTE

Cuando el ansiado humo blanco apareció y su nombre fue mencionado, todo el Perú se puso de pie. El nuevo líder de la Iglesia Católica, el sucesor del querido Francisco, tenía DNI peruano y se llamó León IV.

Robert Prevost nació en Chicago, en 1955, pero fue en Chiclayo donde se ganó el corazón de los fieles católicos que vivieron junto a él la misión de compartir la palabra de Jesús hasta poco antes de ser elegido Papa, en mayo de este año. Llegó a nuestro país en 1985 dejando huella de fe en Chulucanas, Trujillo y el Callao.

“Me dijeron que ya no son 4 mil especies de papa, que ahora, conmigo, son 4.001”, bromeó Prevost en aquellos días incluyéndose dentro del honroso recuento de nuestro tubérculo estrella, y de paso nos hizo un guiño de su peruanidad. Su espíritu latinoamericano y cercanía al pueblo resaltó ante el mundo y puso al Perú –y a Chiclayo–, en boca de todos. Aunque todavía no nos visita, el Papa León IV sabe que lo esperaremos con los brazos abiertos y un buen frito chiclayano. (Diana Gonzales)

Nataly Rojas (Astronauta análoga)

Nataly Rojas. / JOEL ALONZO

Este 2025, Nataly Rojas se consolidó como una de las peruanas más destacadas en la exploración espacial, al completar con éxito su misión como comandante astronauta análoga en Polonia. Allí vivió lo más cercano a habitar otro planeta: retrasos en las comunicaciones, aislamiento total, temperaturas extremas y protocolos de emergencia.

Nataly es ingeniera electrónica de la UNMSN y ha construido un camino único en un país sin carrera aeroespacial. Hoy, trabaja en el desarrollo de trajes espaciales con enfoque de género, diseñando tecnologías más seguras y eficientes para mujeres astronautas, especialmente en sistemas de absorción y radiación. Además, prepara un doctorado en Texas A&M para investigar tecnologías de bioseguridad y supervivencia en entornos extraterrestres.

Pero su interés va más allá del espacio. Quiere inspirar a niños y jóvenes de zonas alejadas del Perú a creer que la ciencia también les pertenece. “Mi máxima aspiración es enfocarme en la juventud del Perú. Hay niños y niñas con sueños que muchas veces no son escuchados, y quiero guiarlos para que puedan alcanzarlos de manera más efectiva”, nos dice. (Jorge Chávez Noriega)

Alejandro Aramburú (cantante)

Alejandro Aramburú.

A sus 21 años, este limeño se convirtió en uno de los primeros latinoamericanos en firmar con Hybe, la compañía surcoreana detrás de fenómenos globales como BTS y KATSEYE. Lo hizo entrando por la puerta grande: fue elegido entre miles de postulantes como uno de los cinco integrantes de Santos Bravos, la primera boyband latina impulsada por la disquera.

El camino no fue sencillo. Alejandro atravesó un exigente proceso de entrenamiento —transmitido semanalmente vía streaming— que puso a prueba no solo su talento, sino también su resistencia. Bailó frente al coreógrafo de Michael Jackson, recibió devoluciones del coach vocal de Justin Timberlake y generó una comentada reacción positiva de los miembros de ENHYPEN tras interpretar “Bad Desire”. La prueba final se realizó ante más de diez mil personas en el Auditorio Nacional de México, un escenario que selló su ingreso definitivo al proyecto.

Desde entonces, Alejandro no ha dejado de destacar su vínculo con el Perú en cada entrevista. Como símbolo de ese orgullo, lleva siempre un collar con el escudo nacional. “Me recuerda de dónde vengo y a dónde voy. Siempre lo tengo conmigo”, dijo en entrevista con “Somos”, donde añadió: “Estoy aquí representando a mi Perú. A toda la gente que me apoya, solo puedo decirle que los sueños sí se hacen realidad”. (Melvyn Arce)

Cristhiana de Osma (Esquiadora)

Christiana de Osma. / FOTOGRAFACAMILABERNAL

Con apenas 16 años, Cristhiana de Osma se ha convertido en una de las deportistas más fascinantes del Perú en el 2025, llevando el esquí acuático nacional a la cima del mundo con una combinación única de talento, disciplina y ambición. Lo que comenzó en las lagunas de Bujama como un juego familiar -acompañando a sus hermanos y padres en el agua- se ha transformado en una carrera internacional que sitúa al país en la élite mundial de este deporte.

Su nombre ya figura entre los campeones más jóvenes del planeta. Este año refrendó su dominio al coronarse campeona mundial Sub-21 en la modalidad slalom, sumando así un segundo título mundial consecutivo tras su victoria en el Mundial Sub-17, ambos conseguidos en Calgary, Canadá. Su brillante actuación en los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025, donde se impuso con autoridad en la final de slalom llevándose la medalla de oro, fue otra demostración de su madurez competitiva.

Cristhiana entrena y estudia en Orando, enfrentando con madurez el desafío de equilibrar una vida de atleta con la exigencia escolar, mientras mantiene la mirada puesta en los Panamericanos de Lima 2027 y en futuras conquistas para el país. “Estoy súper preparada y lista para todos los retos que se vienen”, nos dijo la atleta peruana en agosto, anticipando un camino lleno de desafíos. (J.Ch.N.)

Carmen Ollé (Escritora)

Carmen Ollé. / ALESSANDRO CURRARINO

Es de aquellas escritoras cuyas palabras te acompañan de por vida. Desde “Noches de Adrenalina”, un poemario que revolucionó las letras ochenteras por su lenguaje visceral y evidenciar la voz --o el grito-- de las mujeres, la obra de Carmen Ollé se ha encargado de posicionarla como la escritora viva con mayor trascendencia en las letras peruanas. Siempre está activa. La vemos participando en encuentros literarios, recitales o presentando un nuevo libro.

Este noviembre publicó “Me gustan los atardeceres tristes” (considerado de los mejores de su carrera) y, en septiembre, recibió uno de los premios más importantes de literatura, el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso 2025 otorgado por la Universidad de Talca, en Chile. Antes que Ollé, este mismo galardón fue entregado, en los años previos, a Cristina Peri Rossi (2020), Cristina Rivera Garza (2021), Samanta Schweblin (2022) y Mariana Enríquez (2024). Con esto, Ollé ha sido reconocida como una pluma fundamental para las letras latinoamericanas. (Diana Gonzales)

Pol Deportes (Narrador de fútbol)

Clíver Huamán durante su hoy histórica transmisión.

Pocas historias nos conmovieron tanto este año como la del chico de quince años que viajó 18 horas para poder narrar y transmitir la final de la Copa Libertadores desde un cerro, con su celular. Ese chico se hace llamar Pol Deportes, el alias de Clíver Huamán, un adolescente de Andahuaylas que convirtió la limitación de presupuesto en un incentivo para ofrecer algo distinto. No tenía entrada al estadio ni cabina de transmisión; tampoco permiso para hacerlo, pero nada de eso lo amilanó. Narró el partido desde lo alto de un cerro de La Molina, apenas ayudado por un trípode y la convicción de querer convertirse en periodista deportivo. Lo que comenzó como una transmisión improvisada para TikTok terminó abriéndole el mundo. Tras hacerse viral, Pol Deportes recibió invitaciones de distintos medios deportivos. Fue convocado por canales como L1 Max para comentar partidos, recibió el respaldo de figuras como Paolo Guerrero e incluso llegó a narrar un partido del Real Madrid desde el propio Santiago Bernabéu.

Desde España le han extendido propuestas para continuar su formación en periodismo deportivo una vez que concluya el colegio. En el Perú, además, obtuvo una beca universitaria de cinco años para estudiar Periodismo, un respaldo institucional a una vocación temprana. La historia de Pol enseña que, a veces, cuando hay ganas y talento, el cielo puede ser el límite. (Oscar García)

Isabela Merced (actriz)

Isabela Merced.

La estrella de sangre peruana fue una de las grandes revelaciones del año en Hollywood. Su nombre apareció entre los diez actores más buscados del 2025 tanto en Google como en IMDb, la base de datos de cine y series más consultada del mundo, confirmando un ascenso que la perfila muy bien en la industria internacional.

Aunque actúa desde niña —cuando participaba en obras de teatro en su natal Ohio—, dos papeles marcaron un punto de inflexión en su carrera este 2025. El primero fue Dina, la aguerrida compañera y gran amor de Ellie en la segunda temporada de “The Last of Us”, una de las series más vistas de HBO. El segundo llegó con su ingreso al universo DC como Hawkgirl en la nueva película de “Superman”, dirigida por James Gunn, rol que también la llevó a aparecer en el episodio inicial de la segunda temporada de “Peacemaker”.

En paralelo a estos estrenos, Merced reafirmó su vínculo con la música y con sus raíces. Este año lanzó “Apocalipsis”, una salsa junto a Tony Succar, con quien también interpretó en vivo el vals “Mi propiedad privada” durante una sesión en las oficinas de SiriusXM. De cara al 2026, la actriz busca profundizar su conexión con el país de su madre: según declaró a “Los Angeles Times”, tiene entre sus planes producir una película dirigida por una cineasta peruana, ampliando así su presencia en la pantalla y su compromiso con el Perú. (Melvyn Arce)

Félix Yong (Empresario gastronómico)

Félix Yong. / JOSE ROJAS BASHE

Este año, el nombre de Félix Yong cruzó fronteras llevando consigo algo tan cotidiano como poderoso para los peruanos: el famoso pan con chicharrón. La consagración de este sánguche, gracias al Mundial de Desayunos organizado por el influencer español Ibai Llanos, no ha sido un golpe de suerte, sino el punto más alto de una historia tejida con constancia, memoria y herencia familiar.

Félix representa a la segunda generación de El Chinito, la sanguchería fundada por su padre hace 65 años en el jirón Chancay. Tomar la posta no ha sido fácil, ni para él, ni para sus hermanos. Cargar con un legado implica sostener estándares, como ese “saborcito” que vive en el paladar de los comensales más antiguos, resistir a la tentación del cambio para “acelerar procesos” y entender que la tradición también es una forma de innovación. “Llegar arriba cuesta, pero mucho más cuesta mantenerse”, repite Félix, consciente del peso que implica representar un símbolo de la gastronomía popular limeña.

Bajo su liderazgo y el de sus hermanos, El Chinito ha crecido hasta tener 13 locales en la capital, sin renunciar a su sede histórica ni a la receta original. La clave: la sutileza, esa fusión peruano-oriental que convierte a un desayuno en identidad. En 2025, el apellido Yong no solo se asocia a una sanguchería emblemática, sino a una tradición viva que sigue contando la historia de un país que disfruta ver su comida en los podios del mundo entero. (Alejandra Garboza)

Ignacio Buse (tenista)

Ignacio Buse se ha convertido en la figura más vibrante del tenis peruano en el 2025, un año en el que no solo ha consolidado su salto competitivo, sino que ha encendido la ilusión de todo un país por el deporte blanco. A sus 21 años, el deportista ha dejado atrás la etiqueta de “promesa” para erigirse como la nueva raqueta número uno del Perú, un logro que marca el comienzo de una era en el tenis nacional.

Buse ha vivido un año lleno de hitos. Ganó su primer título ATP Challenger en Alemania, sumó otro trofeo en Sevilla y clasificó al ‘main draw’ del US Open. Pero quizás el rasgo que más ha definido a Ignacio es su amor profundo por representar al país. Su histórica victoria en la Copa Davis, donde dio el punto decisivo para clasificar al equipo nacional a los Qualifiers 2026, resonó como un símbolo de entrega y orgullo patrio. “Me emociona más jugar la Copa Davis por Perú que ir a Wimbledon”, le dijo Nacho a Somos en junio de este año.

Su camino apenas comienza, pero ya es, sin duda, uno de los personajes que mejor representa el futuro del deporte peruano. (Jorge Chávez Noriega)

Mitsuharu Tsumura (Chef)

Mitsuharu Tsumura. / Diego Moreno

‘Micha’, como también es conocido este aclamado chef, lleva años construyendo desde Maido una de las propuestas más sólidas de la gastronomía peruana. En 2025, ese trabajo fue reconocido cuando su restaurante fue elegido como el mejor del mundo en el ránking The World’s 50 Best Restaurants, un logro celebrado en todo el país.

Ubicado en Miraflores, Maido es un restaurante de cocina nikkei que combina técnicas japonesas con insumos peruanos. Su carta —y su menú degustación— recorre el mar, la Amazonía y la costa a través de platos que ponen en valor el producto, el origen y la estacionalidad. Más que una fusión, la propuesta apuesta por el respeto a ambas tradiciones y por una mirada contemporánea.

Pero el trabajo de Tsumura no se queda en la alta cocina. También acerca su visión y sazón a más personas con propuestas como la pollería Tori, una línea de salsas que apuesta por democratizar el sabor y otros proyectos fuera del país como Karai, donde su sello nikkei se combina con la despensa chilena. Por eso, 2025 fue un año clave: el reconocimiento internacional terminó de confirmar, ante el mundo, un prestigio que en el Perú ya estaba asegurado. (Pierina Denegri)

Mauricio Mesones (Cantante)

Mauricio Mesones durante su show con Dua Lipa.

La cumbia ha sido, por décadas, una banda sonora infaltable en la vida peruana. Y en 2025, Mauricio Mesones protagonizó un momento que lo confirmó ante el mundo. El cantante fue elegido por Dua Lipa para compartir escenario en su multitudinario concierto en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El tema: “Cariñito”, el himno de la cumbia peruana compuesto en los años setenta por Ángel Aníbal Rosado, con arreglos de José Luis Carballo, una canción que medio siglo después sigue cruzando fronteras.

La colaboración se gestó dos meses antes del show, cuando el equipo de la intérprete de “Houdini” contactó a Mesones. El artista viajó a Chile para ensayar con la estrella británica y, llegada la noche del concierto, bastaron los primeros acordes para desatar la euforia del público. El estadio coreó la canción como un solo cuerpo.

El momento no tardó en viralizarse. En redes sociales, usuarios de Colombia, México y otros países de la región se reconocieron en esa melodía que ha acompañado generaciones enteras, muchas veces sin conocer su origen. Gracias a ese encuentro inesperado, “Cariñito” volvió a sonar como lo que siempre ha sido: un clásico latino con corazón peruano, revitalizado por la voz joven y poderosa de Mauricio Mesones, llamada a seguir llevando la cumbia peruana al mundo.

“Mis días post concierto han sido muy bonitos, haber sido parte de uno de los conciertos más importantes del 2025 en el Perú ha sido un honor. Pero es tomarlo con responsabilidad. Estoy muy agradecido con las personas que confiaron en mí, pero haciendo un análisis creo que lo más importante es que se ponga en valor la música tropical peruana, la cumbia peruana y que se le dé el reconocimiento debido a un autor como Ángel Aníbal Rosado, que el mundo sepa que en el Perú hay grandes compositores”, reflexionó Mesones para esta nota. (Celeste Pérez)

Mimy y Tony Succar

(Fotos: Archivo GEC) / Giancarlo Shibayama

Nunca es tarde para hacer lo que amas y Mimy y Tony Succar lo confirmaron este año. En febrero, madre e hijo se convirtieron en los primeros peruanos en ganar un Grammy americano, el galardón más prestigioso de la industria musical global, con más de seis décadas de historia y un escenario donde estuvieron figuras como Beyoncé, Kendrick Lamar, Lady Gaga y Sabrina Carpenter.

La noche fue doblemente histórica. El álbum “Alma, Corazón y Salsa (Live at Gran Teatro Nacional)” se llevó el premio a Best Tropical Latin Album, celebrado con un espontáneo “Chim Pum Callao” de Tony. Minutos después, el tema “Bemba Colorá”, interpretado por Sheila E., Gloria Estefan y Mimy Succar, y producido por el percusionista peruano, ganó el Grammy a la Best Global Music Performance.

Pero más allá del brillo de sus trofeos, el triunfo resumió una historia de perseverancia. Los Succar llegaron a Estados Unidos como migrantes, con hijos pequeños y un futuro por construir. Mimy dejó de cantar durante años para dedicarse a su familia, postergando su sueño. Fue recién después de cumplir 60 años, y de la mano de Tony, que volvió a los escenarios. Su Grammy no solo premia talento: celebra el tiempo, la paciencia y la certeza de que los sueños, incluso los postergados, siempre pueden alcanzarse. (Melvyn Arce)

Vania Torres (Surfista)

Vania Torres. / Pan American Surf Association/ Michael Tweddle / @Nat.Wild.Photos

Vania Torres Olivieri hizo historia este 2025 al convertirse en campeona mundial en el ISA World SUP & Paddleboard Championship, en la playa El Sunzal, El Salvador, frente a las mejores tablistas del planeta. Con una final definida ola a ola, Torres sumó 12.43 puntos, superando por estrecho margen a la argentina Lucía Cosoleto y colocando el nombre del Perú en la cima del ranking internacional de esta disciplina acuática.

En una entrevista tras su consagración, Vania habló con honestidad sobre los desafíos que enfrenta un atleta en deportes menos mediáticos. “Es difícil vivir del deporte; más apoyo sería buenísimo, haría una gran diferencia”, le dijo a El Comercio, subrayando la importancia de respaldo institucional y de sponsors para que deportistas como ella puedan dedicarse de lleno a sus sueños, sin las limitaciones económicas que muchas veces silencian el talento.

Torres calificó esta temporada como su mejor año y, aunque este título mundial cierra un capítulo extraordinario, su mirada ya está puesta en lo que viene: el circuito profesional, el Mundial en Gran Canaria y, sobre todo, la preparación para los Juegos Panamericanos Lima 2027, donde espera volver a dejar al Perú en lo más alto del podio. (Jorge Chávez Noriega) //