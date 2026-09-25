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Ibai Llanos volvió a organizar un mundial, pero ¿tuvo el mismo éxito que el año pasado?
Ibai Llanos volvió a organizar un mundial, pero ¿tuvo el mismo éxito que el año pasado?
Por Alejandra Garboza

La historia del Mundial de Comidas de Ibai Llanos terminó de manera distinta al Mundial de Desayunos. Venezuela se impuso a Perú en la final del Mundial de Comidas con 3.241.000 votos frente a los 2.881.000 que obtuvo el cebiche. El pabellón criollo consiguió así el título que su país había rozado un año antes, cuando la arepa reina pepiada perdió frente al pan con chicharrón peruano. Pero hay un dato que resulta más significativo que el resultado: el volumen de participación.

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