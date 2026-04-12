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Esta pieza de Sandra Gamarra se exhibe en la Sección Principal de Pinta Lima, donde convergen galerías internacionales con múltiples enfoques.
Esta pieza de Sandra Gamarra se exhibe en la Sección Principal de Pinta Lima, donde convergen galerías internacionales con múltiples enfoques.
/ Pinta Lima
Por Diana Gonzales Obando

Este 2026 se celebrará la edición número 13 de la feria internacional de arte contemporáneo Pinta Lima (@pinta.artofficial), un hito para esta capital junto al mar que, más allá de ser un atractivo punto gastronómico y turístico, también evidencia su potencial en el mercado internacional del arte.

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