Este 2026 se celebrará la edición número 13 de la feria internacional de arte contemporáneo Pinta Lima (@pinta.artofficial), un hito para esta capital junto al mar que, más allá de ser un atractivo punto gastronómico y turístico, también evidencia su potencial en el mercado internacional del arte.

Durante cuatro días, las galerías locales conversarán con la mirada de 15 ciudades del mundo. La presencia internacional estará representada por galerías de España, Inglaterra, Estados Unidos, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y Uruguay. Con una importante presencia de cerca del 70% de participantes del exterior, Pinta Lima continúa fortaleciéndose en el mapa como un ‘hub’ del arte contemporáneo cada año más sólido y llamativo para coleccionistas, curadores, expertos y el público interesado en conocer lo que están creando artistas peruanos y de otras latitudes.

Chonon Bensho es una artista multimedia y poeta shipibo-konibo. Su trabajo retoma la ancestral tradición del kené. / Pinta Lima

“Trece años no es poco; es una feria con bastante prestigio regional. Viene en escalas similares a las de ArtBo o ArtRío y va mostrando la fuerza que puede tener la región”, sostiene la curadora global de Pinta, Irene Gelfman, quien desde hace cuatro años está a cargo de la dirección artística. “Lima es un mercado que enfrenta ciertas dificultades. Muchos compradores y coleccionistas del Perú suelen adquirir obras, incluso de artistas peruanos, en ferias que no son locales; por eso es interesante ver cómo, en los últimos años, la feria se está consolidando con una mirada mucho más boutique y precisa en la selección de obras y en la curaduría de los proyectos”, agrega. Un panorama que convierte a esta feria en un lugar propicio para comprar. Además, Gelfman, de origen argentino, hace hincapié en nuestro contexto latinoamericano, donde el mercado del arte es muy fluctuante y sostener una feria por trece años tiene su propio mérito.

Obra de la artista visual chilena Mara Faúndez que llegará con la galería Mahara+Co, con base en Miami, al igual que Sammer Gallery y VAG. / Pinta Lima

“Creo que la feria cumple una función —en particular en el Perú— muy importante. Es un espacio de exhibición, de fortalecimiento del mercado y del circuito peruano y limeño”, comenta la curadora. Además, las propuestas curatoriales tienen la misión, al margen de las ventas, de poner sobre la mesa problemáticas o cuestiones que están girando en el arte en la región, así como reconocer a los artistas que lo componen.

Una casa emocionante

La Casa Prado en Miraflores será un centro estratégico de esta feria. En total se reunirán 38 galerías entre extranjeras y locales de 15 ciudades. La organización proyecta unos 16 mil visitantes durante estos cuatro intensos días dedicados al arte.

Como escenario de intercambio de ideas, el FORO tendrá destacados invitados internacionales, entre ellos Tania Pardo (directora del CA2M – Museo Centro de Arte 2 de Mayo, Madrid), Patrick Charpenel (director ejecutivo de El Museo del Barrio Nueva York), Melanie Roumiguière da Silva (curadora y exdirectora del Departamento de Artes Visuales del Programa de Artistas de Berlín), Alexia Tala (curadora independiente de Chile), y el peruano Miguel López, respetado investigador y curador de arte. Es una oportunidad única para escucharlos, plantearles preguntas y experimentar el espíritu de una feria donde, como visitante, puedes transitar por lo mejor del arte contemporáneo, pero también cuestionarte y reflexionar.

La Casa Prado será el escenario donde el arte contemporáneo se vivirá a lo grande, del 23 al 26 de abril. / Pinta Lima

En la distribución de la feria se presentan también la Sección Principal, NEXT y RADAR, que permiten recorrer desde galerías consolidadas hasta propuestas experimentales y nuevas voces. NEXT ha sido curada por Juan Canela y estará dedicada a proyectos emergentes y exploratorios: “Siempre es un espacio para ver qué se viene, qué proyectos y artistas nuevos hay, y es una gran oportunidad para distintos bolsillos: una feria donde puedes conseguir obras para distintos presupuestos”, dice Gelfman. RADAR, curada por Ilaria Conti, evidenciará prácticas contemporáneas que trabajan con materialidades no convencionales, saberes ancestrales y problemáticas urgentes del presente.

Pieza de la artista chiclayana Pierina Másquez. Ella es parte de la colección de la galería barranquina Crisis. / Pinta Lima

Para vivir la fiesta del arte, se ha pensado en Pinta Lima como un espacio de reencuentros entre amigos y familia, con lugares para socializar, tomar un café y conversar. No solo invita a ver las piezas, recorrer las secciones y adquirir arte, sino que va más allá: tiene foros de conversación, actividades paralelas, acciones especiales como el Video Project, las tiendas del MALI y de Pinta, la sección de libros de Book Vivant o el homenaje al artista Carlos Runcie Tanaka, quien nos dejó el año pasado. Pinta Lima será un punto de encuentro para curadores, artistas, coleccionistas y expertos que compartirán con el público todo su conocimiento. //

El Artista Homenaje de Pinta Lima 2026 estará dedicado a Carlos Runcie Tanaka (Lima, 1958-2025) con una exhibición curada por Giuliana Vidarte.