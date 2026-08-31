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Resumen

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Pueblo Libre ofrece más de 10 cafeterías de especialidad para los amantes de este grano.
Pueblo Libre ofrece más de 10 cafeterías de especialidad para los amantes de este grano.
Por Alejandra Garboza

Pueblo Libre es conocido por su tradición republicana, sus casonas antiguas y la mística de sus tabernas históricas. Sin embargo, en los últimos años, el distrito ha comenzado a oler distinto: a tueste recién hecho, notas frutales y espresso perfectamente calibrado. La cultura del café de especialidad ha echado raíces en sus calles, convirtiendo al vecindario en uno de los destinos indispensables para los amantes del buen grano, en esa línea se encuentran propuestas que combinan identidad de barrio, trazabilidad en taza y un compromiso directo con caficultores de regiones como Cajamarca, Cusco, Amazonas y Junín.

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