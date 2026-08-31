Pueblo Libre es conocido por su tradición republicana, sus casonas antiguas y la mística de sus tabernas históricas. Sin embargo, en los últimos años, el distrito ha comenzado a oler distinto: a tueste recién hecho, notas frutales y espresso perfectamente calibrado. La cultura del café de especialidad ha echado raíces en sus calles, convirtiendo al vecindario en uno de los destinos indispensables para los amantes del buen grano, en esa línea se encuentran propuestas que combinan identidad de barrio, trazabilidad en taza y un compromiso directo con caficultores de regiones como Cajamarca, Cusco, Amazonas y Junín.

Finca Grandez

Una propuesta con alma de origen que acerca el trabajo de campo directamente a la ciudad. En Finca Grandez el enfoque está en resaltar la trazabilidad de sus granos y ofrecer tazas con perfiles limpios y balanceados, ideales para acompañar con su propuesta de repostería.

Dirección: Calle José A. Encinas 184, Pueblo Libre.

Gecko Café

Ubicado en un pasaje tranquilo, este espacio destaca por su ambiente acogedor e íntimo. Gecko Café es un punto de encuentro perfecto para quienes buscan una pausa en el día, disfrutar de una buena extracción en método filtrado o compartir una conversación tranquila.

Dirección: Senda Dorada 153, Pueblo Libre.

Con Notas a Café

Para los amantes de la buena música y el aroma a tostado fresco, este rincón combina la calidez de una atención personalizada con bebidas cuidadosamente preparadas. Su carta incluye desde los clásicos con leche hasta opciones frías para los días calurosos.

Dirección: Av. Juan Valer Sandoval 577, Pueblo Libre.

Café Comadre

Más que un espacio para beber café, Café Comadre destaca por su propósito social y enfoque de género. Esta barra trabaja de la mano con mujeres caficultoras del Perú, visibilizando el trabajo femenino en toda la cadena de valor de la industria cafetera.

Dirección: Av. M. Cipriano Dulanto 1614, Pueblo Libre.

Me Latte Café

Una parada fresca y dinámica pensada para el público que transita por la zona. Me Latte ofrece una propuesta accesible para convertir el café de especialidad en un hábito diario, con un menú variado de complementos salados y dulces.

Dirección: Calle Castro 173, Pueblo Libre.

Origen Tostadores de Café

Un pionero absoluto de la tercera ola del café en el Perú. Gino Pinto instaló aquí la sede emblemática de lo que se convertiría en un templo de referencia para baristas y aficionados. Su barra ofrece una selección rigurosa de microlotes traídos de diversos rincones del país.

Dirección: Av. Simón Bolívar 1199, Pueblo Libre.

Cordillera 27

Ubicada frente al parque El Carmen, esta barra propone un refugio tranquilo rodeado de áreas verdes. Es el espacio idóneo para quienes buscan trabajar con una buena taza al lado o disfrutar de extracciones frías como el cold brew.

Dirección: Parque El Carmen 1216, Pueblo Libre.

Habitual Café

Ubicado en una esquina apacible, Habitual invita a integrar el buen café en la rutina cotidiana. Su propuesta busca acercar el café de especialidad a todo tipo de público con un servicio amigable y tostados frescos con notas a chocolate y frutos secos.

Dirección: Calle Carlos Vidal 314, Pueblo Libre.

Guancacoffee

Esta cafetería rinde tributo a los caficultores nacionales a través de una cuidada selección de granos de origen. Guancacoffee ofrece un espacio moderno donde el espresso bien ejecutado es el gran protagonista.

Dirección: Calle Santa Isabel 140, Pueblo Libre.

Nodos Café

Un concepto que busca conectar personas, historias y orígenes a través de la taza. En Nodos Café se cuida cada detalle de la extracción, ofreciendo una experiencia pedagógica para quienes desean explorar distintos perfiles sensoriales.

Dirección: Calle Santa Inés 102, Pueblo Libre.

Abisinia

Esta encantadora barra resalta por su concepto íntimo y de barrio. En Abisinia la atención es cercana: su equipo guía gustosamente a los visitantes a través de las notas de sus tolvas, acompañando la experiencia con una estupenda pastelería artesanal.

Dirección: Calle Ricardo Rodríguez de Mendoza 245, Pueblo Libre.

Aera Café

Con un diseño contemporáneo y un ambiente luminoso, Aera Café se posiciona como una excelente opción para reuniones de trabajo o momentos de desconexión, manteniendo siempre un estándar alto en la preparación de sus bebidas con espresso.

Dirección: Calle Barranquilla 341, Pueblo Libre.

Imelda

Ubicada en el concurrido eje de la Avenida Del Río, Imelda combina el encanto de una cafetería acogedora con una propuesta gastronómica pensada para maridar a la perfección con tostados medios y balanceados.

Dirección: Av. Del Río 188, Pueblo Libre.

Flor de Fuego

Completando el circuito de la Avenida Del Río, Flor de Fuego aporta dinamismo a la zona con una apuesta por sabores intensos, extracciones cuidadas y un menú de bocados preparados al momento.

Dirección: Av. Del Río 674, Pueblo Libre.

Barra Cafeteadora

Un rincón pensado para los más puristas del café. En Barra Cafeteadora el foco está totalmente puesto en la calibración, los métodos manuales de filtrado y el respeto absoluto por las características del grano.

Dirección: Jr. Arrieta 127, Pueblo Libre.

Catto Café

Una propuesta cálida de barrio que destaca por su atención personalizada y por ofrecer un refugio cómodo para disfrutar de un buen flat white o cappuccino junto a opciones de panadería fresca.

Dirección: Jr. Santiago Wagner 2169, Pueblo Libre.