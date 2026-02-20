¿Quién es Milo J, el artista argentino que logró ‘sold out’ en 24 horas y se presentará en el Estadio Nacional?

Milo J regresa a Lima un año después, pero no en el mismo escenario; esta vez cantará en el Estadio Nacional, frente a aproximadamente 40 mil personas, tras hacer ‘sold out’ en menos de 24 horas. El cambio de lugar se debió a solicitud de la fanaticada, quienes reclamaban un espacio más grande que el Costa 21, que tiene una capacidad para aproximadamente 23 mil personas. El cantante los escuchó y pidió que lo ayudaran a convencer a la productora del cambio de sede y así fue.

El Niño Terrible inició la gira “La vida era más corta” en el estadio de Vélez el pasado diciembre, en el que también hizo sold out las dos noches que se presentó, convirtiéndose así en uno de los artistas más jóvenes en cantar frente a 100 mil espectadores cada día. La gira del argentino ha llegado hasta España y pretende llegar a Estados Unidos.

De esta manera, el cantante de 19 años se ha ganado un espacio entre la generación Z, quienes son sus más fieles seguidores, pero ¿quién es Milo J y cómo ha alcanzado este éxito?

Lejos de los estudios musicales y los laboratorios de márketing, apareció un niño de 14 años para romper moldes con su autenticidad y con una voz de un “alma vieja”; ese es Camilo Joaquín Villarruel, conocido mundialmente como Milo J que con apenas 19 años ya tiene colaboraciones con artistas como Peso Pluma, Duki, TINI, Silvio Rodríguez, Yahritza y Su Esencia, y la oportunidad de cantar una canción con la fallecida Mercedes Sosa valiéndose de grabaciones inéditas.

Su historia comienza en el barrio de San José, en Morón (Buenos Aires), un lugar que lleva tatuado en su identidad y en el nombre de su primer álbum: 111. Desde sus inicios, quedó claro que su búsqueda iba por otro lado: mientras sus colegas se enfocaban en el flexeo (jerga urbana que significa presumir de forma ostentosa bienes materiales, dinero, logros o características físicas para llamar la atención), él se inclinaba hacia la melancolía, el R&B y unas letras que demuestran una madurez inusual.

Su ascenso fue casi inmediato, impulsado por hitos como su sesión con Bizarrap (la No. 57) con tan solo 16 años, donde no solo demostró su capacidad vocal, sino que se dio el lujo de presentar un EP completo: En dormir sin Madrid. Pero si algo define a Milo es que no se conforma con el éxito efímero de un “trend” de TikTok. Él quiere ser eterno y representar a la sociedad latinoamericana.

En el torbellino del éxito, Milo le declaró a “Rolling Stone” que lo que lo mantiene con los pies en la tierra es su círculo más cercano; es por ello que su madre es su mánager, su hermana su gestora y sus amigos de toda la vida, Foco y Lolo, forman parte de su equipo. “Ellos viven su vida afuera, en la realidad. Y eso me ayuda a no perderme nunca”, le señaló a la revista.

El primer Nacional del chico de Morón

Milo llega a Perú con su gira La vida era más corta, un álbum que respeta profundamente las raíces de la música latinoamericana, y eso se confirma tras ser elegido para interpretar una canción como Jangadero, en la que, gracias a la familia, se utilizaron grabaciones inéditas de Mercedes Sosa, o que colabore con una leyenda de la trova como Silvio Rodríguez.

Sin duda, estas decisiones artísticas no son casualidad. Milo J entiende la música como un hilo conductor entre el pasado y el futuro. Al cantar junto a la voz de ‘La Negra’ Sosa, el joven argentino tiende un puente entre el folclore más puro y la música urbana, demostrando que la sensibilidad no tiene fecha de caducidad. Como él mismo ha mencionado en diversas entrevistas, su intención es alejarse de lo descartable para acercarse a lo que permanece.

Un repertorio para todos

En su lista de canciones más escuchadas destacan “M.A.I.”, una balada que ha acumulado millones de reproducciones por su vulnerabilidad, y “Milagrosa”, considerada por muchos como una de sus piezas más emblemáticas y coreadas en cada show.

Su versatilidad le permite saltar de la energía de “Morocha” a la profundidad de “3 Pecados Después...”, o incluso cruzar fronteras culturales como lo hizo en “Una Bala”, su exitosa colaboración con Peso Pluma. Por otro lado, su tema “Niño” le dio ese estatus de referente regional. Y también está “Tu Manta”, canción utilizada en las escenas románticas entre los personajes principales de la serie argentina “La hija del fuego”.

Un artista con conciencia

Pero Milo J no solo canta al amor o al desamor; también canta a su realidad. Su concierto de despedida de la era 166 en Argentina no fue solo un despliegue de luces y un escenario bonito; fue un evento político y ambicioso. En un contexto social complejo en su país, Milo no ha temido utilizar su plataforma para expresar su postura, llegando incluso a dedicar versos y gestos críticos hacia la gestión actual de Javier Milei, defendiendo la cultura pública y la memoria.

Este compromiso le ha traído desafíos, como la cancelación por parte del gobierno de un concierto gratuito que planeaba realizar en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA). Sin embargo, esto ha reafirmado su imagen como un artista que, a pesar de su corta edad, tiene una posición clara.

Nombrado como Artista Latino en Ascenso por Billboard a finales de 2025, Milo J llega a Perú en su mejor momento profesional. Ya no es “la promesa”, señala Rolling Stone; es una realidad que ha logrado lo que pocos: el respeto de los críticos, la bendición de los íconos de la música popular y el amor de una juventud que se ve reflejada en su timidez y su talento, e inclusive de una generación antes que él que apuesta por el talento latinoamericano. Lima se alista para recibir a un chico que ha convertido a la nostalgia en canciones y que no duda en alzar la voz por el pueblo.