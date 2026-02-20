¿Quién es Milo J, el artista argentino que logró ‘sold out’ en 24 horas y se presentará en el Estadio Nacional?

Escuchar
Milo J llega a Perú con su gira La vida era más corta.
Por Alejandra Garboza

Milo J regresa a Lima un año después, pero no en el mismo escenario; esta vez cantará en el Estadio Nacional, frente a aproximadamente 40 mil personas, tras hacer ‘sold out’ en menos de 24 horas. El cambio de lugar se debió a solicitud de la fanaticada, quienes reclamaban un espacio más grande que el Costa 21, que tiene una capacidad para aproximadamente 23 mil personas. El cantante los escuchó y pidió que lo ayudaran a convencer a la productora del cambio de sede y así fue.

