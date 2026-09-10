Música en vivo, tradición gastronómica, magia y actividades infantiles se darán cita este fin de semana en Lima. En el marco del cierre de las celebraciones por la Semana Británica, la Embajada del Reino Unido presenta por cuarto año consecutivo la Feria Cultural, Turística y Gastronómica Británica, un encuentro de ingreso libre pensado para disfrutar en familia. El evento se realizará el viernes 11 de septiembre (de 3:00 p.m. a 7:30 p.m.) y el sábado 12 de septiembre (de 10:30 a.m. a 2:30 p.m.) en el Parque de la Amistad, en Santiago de Surco.

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Sabores tradicionales y espíritu británico

Durante ambos días, los asistentes podrán disfrutar de una cuidada selección de productos emblemáticos de la repostería y la cultura del té británico. Marcas como The Gay Baker y Whittard Tea Perú ofrecerán los tradicionales scones (panecillo individual de forma redondo), postres clásicos y el infaltable té británico.

Además, la feria contará con un espacio dedicado a la música con vista al próximo concierto de Robbie Williams en Lima este 23 de septiembre. En dicho estand de activaciones, el público podrá adquirir entradas para el show y participar en dinámicas temáticas. Para los amantes de los viajes, MundiPack Viajes brindará información sobre los destinos más icónicos del Reino Unido, mientras que los fanáticos de las fotos podrán posar junto a la clásica cabina telefónica roja británica.

Conoce la programación

Viernes 11 de septiembre: La tarde iniciará con una experiencia de té británico a cargo de Whittard Tea Perú y una zona interactiva con juegos de Wii Sports inspirados en el torneo de Wimbledon. La música tomará el protagonismo con un intermedio homenajeando a Robbie Williams y un cierre a puro rock con la agrupación Onda Rocks, que interpretará los mayores éxitos de la música británica.

Sábado 12 de septiembre: La jornada sabatina estará enfocada en los más pequeños y en la literatura infantil británica. Habrá sesiones de narración de cuentos sobre el entrañable osito Paddington (gracias a la Biblioteca Nacional del Perú), historias de Harry Potter presentadas por La Orden del Sol, y un show interactivo basado en Charlie y la Fábrica de Chocolate. El programa se completa con talleres de elaboración de varitas mágicas, armado de maquetas de íconos británicos, la participación de la Compañía de Bomberos Victoria 8 y un taller especial de plastilina dedicado a Winnie the Pooh en el marco de su centenario.