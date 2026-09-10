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Música en vivo, tradición gastronómica, magia y actividades infantiles se darán cita este fin de semana en Lima. En el marco del cierre de las celebraciones por la Semana Británica, la Embajada del Reino Unido presenta por cuarto año consecutivo la Feria Cultural, Turística y Gastronómica Británica, un encuentro de ingreso libre pensado para disfrutar en familia. El evento se realizará el viernes 11 de septiembre (de 3:00 p.m. a 7:30 p.m.) y el sábado 12 de septiembre (de 10:30 a.m. a 2:30 p.m.) en el Parque de la Amistad, en Santiago de Surco.