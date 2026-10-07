Hay quienes ya tienen la entrada guardada, el ARMY bomb y hasta la ruta para llegar al estadio de San Marcos. Pero queda una pregunta que, para muchas ARMY, es casi tan importante como el setlist: ¿qué me voy a poner? BTS cantará en Lima los días 7, 9 y 10 de octubre, como parte de su BTS World Tour ‘ARIRANG’, y la espera también se está viviendo frente al espejo. Porque si algo han demostrado los conciertos de la gira es que el público también convierte las tribunas y el campo en una suerte de pasarela colectiva.

La estética de esta era ofrece una pista bastante clara: rojo, negro y blanco, prendas amplias, cuero, detalles metálicos, capas y una actitud que puede ir desde el look más sencillo hasta uno pensado para convertirse en protagonista de las fotos.

Pero en Lima la fórmula tendrá un ingrediente propio: el ingenio de las ARMY peruanas.

Cuando el outfit también tiene fandom

Para algunas fans, basta con un polo o una casaca que tenga una referencia a BTS. Para otras, el concierto merece una producción completa. Y ahí entran las propuestas de emprendimientos locales como KOA y PAUPAU, dos opciones para quienes quieren incorporar el universo de BTS a su look sin quedarse necesariamente con el clásico polo de concierto.

La inspiración de ARIRANG ayuda. El rojo se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la era, acompañado por negro y blanco. Incluso los propios integrantes han llevado esta combinación en distintas presentaciones, con prendas deportivas, cuero, siluetas amplias y detalles inspirados en el universo visual del álbum.

Eso permite jugar. Un pantalón ancho negro puede convertirse en un look completamente distinto con una camiseta roja; una falda puede llevarse con botas y una chaqueta de cuero; y una prenda blanca puede funcionar como base para accesorios metálicos.

Y aquí aparece otra tendencia que se ha visto entre ARMY durante la gira: no todas quieren parecer recién salidas de una tienda de merchandising. Algunas toman la estética de ARIRANG como punto de partida y la mezclan con su propio estilo. Otras recuperan referencias de distintas eras de BTS. Y están quienes directamente construyen un personaje para cada fecha.

Porque si tienes entrada para el 7 y el 10, ¿por qué repetir outfit?

Zapatos bonitos, sí; pero capaces de sobrevivir al concierto

Aquí la moda tiene que negociar con la realidad. Un concierto puede significar horas de pie, caminar hasta el estadio, esperar para ingresar, saltar, bailar, correr de un lado a otro y, dependiendo de la zona, permanecer durante buena parte del show sobre el mismo par de pies. Por eso, el calzado puede ser el verdadero protagonista, o el verdadero villano, de la noche.

Botas, zapatillas chunky y plataformas pueden completar perfectamente una estética inspirada en BTS. En Suvenir Calzados, por ejemplo, hay opciones que van desde zapatillas hasta botines y modelos de plataforma, una alternativa para quienes quieren sumar altura o una estética más contundente al outfit. La marca cuenta actualmente con modelos de plataformas, botines y zapatillas dentro de su catálogo.

Pero hay una regla que debería estar por encima de cualquier tendencia: si nunca has usado ese par durante varias horas, no es el momento de estrenarlo frente a BTS.

Y hay otra razón para pensar dos veces antes de elegir una plataforma imposible de manejar. En un concierto con miles de personas, especialmente en campo, la comodidad también es una cuestión colectiva.

Porque tal como suceció en otras ocasiones, el llamado “efecto dominó” es una de esas cosas que probablemente nadie quiere experimentar durante el concierto.

En zonas con mucha concentración de personas, una caída puede generar empujones y hacer que otras personas pierdan el equilibrio. Por eso, además de pensar si unas botas combinan con la falda o si una plataforma estiliza las piernas, conviene preguntarse algo mucho más sencillo: ¿puedo caminar, mantenerme estable y moverme con seguridad con estos zapatos durante varias horas?

La moda de concierto puede ser espectacular sin convertirse en una prueba de supervivencia. Un buen outfit es aquel que permite disfrutar del show hasta la última canción. Y sí: también cuenta para las fotos.

Las uñas, el pequeño detalle que termina de contar la historia

Después de elegir ropa, zapatos, accesorios y maquillaje, todavía queda un espacio para llevar el fandom en las manos.

Annia, de Nailcore y ARMY por excelencia, ha visto cómo las ARMY están convirtiendo sus uñas en otra pieza personalizada del look. Para ella, incluso las uñas forman parte de la experiencia de concierto: algunas personas optan por diseños largos, cadenas o elementos colgantes porque quieren llevar el concepto al máximo.

Pero no todo tiene que ser XXL. Para quienes no están acostumbradas a las uñas largas, o simplemente necesitan volver a la oficina el lunes con sus uñas intactas, su recomendación son las press-on. Permiten elegir un diseño específico para el outfit, el maquillaje y la fecha del concierto, y después retirarlas y guardarlas para conservar las uñas naturales.

En cuanto a la paleta, la era ARIRANG vuelve a aparecer: rojo, blanco y negro han sido algunos de los colores más solicitados. Pero Annia ha encontrado algo interesante en sus clientas: no todas quieren representar únicamente la era actual. Algunas prefieren llevar referencias de otras etapas de BTS y crear una especie de línea de tiempo sobre sus propias manos.

Para la resistencia, recomienda un recubrimiento de builder gel sobre uña natural. Y sobre el largo, no existe una medida obligatoria para un concierto: depende de la costumbre y del estilo de vida de cada persona. Si alguien está acostumbrada a llevar uñas largas, probablemente podrá disfrutar del show con ellas; si no, lo más práctico es mantenerse cerca del largo natural.

Annia recomienda las uñas press-on en caso tengas que volver a tu rutina pronto. / Nailcore

La tendencia, además, se aleja de los diseños completamente planos. Según Annia, cada vez se ven más efectos que aportan profundidad y dimensión, como metal líquido y cat eye.

Y la preparación no empezó esta semana. Annia cuenta que suele abrir su agenda un mes antes de los conciertos y que, para BTS, comenzó a trabajar en sets desde el 7 de septiembre. Lo que más le han pedido son diseños digitales y personalizados: las clientas llegan con moodboards que incluyen ropa, maquillaje, concepto y hasta ideas diferentes para cada fecha.

En otras palabras, algunas ARMY no solo tienen un outfit para BTS. Tienen un universo visual completo.

Tres fechas, tres oportunidades para jugar

La ventaja, o el peligro, dependiendo del tamaño del clóset, de tener tres conciertos en Lima es que no necesariamente hay que elegir un solo estilo.

S vas a las tres fechas, el 7 de octubre puede ser rojo y negro. El 9, una referencia a otra era de BTS. Y el 10, quizá un look más especial para cerrar el tour en Lima. También puede ser exactamente el mismo outfit las tres veces. No hay reglas.

Porque si algo se está viendo en la gira ARIRANG es que las ARMY no están siguiendo un uniforme. Están tomando elementos de la estética de BTS y llevándolos a su propio terreno: algunas con looks elaborados, otras con un polo y jeans, algunas con cuero y metal, otras con colores completamente diferentes.

En Lima, además, el fenómeno ya se siente fuera del clóset: negocios de Gamarra han empezado a ofrecer polos, pantalones oversize y accesorios inspirados en BTS ante la llegada de los conciertos. Así que el verdadero dress code podría resumirse en una sola frase: venir como ARMY, pero a tu manera.

Porque el concierto dura unas tres horas. El outfit, las fotos y la historia de cómo te preparaste para ver a BTS por primera vez en Perú, después de 13 años, probablemente van a durar bastante más.