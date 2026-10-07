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Resumen

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No se les escapa un solo detalle, las ARMY estás listas para "devorar" los tres días de concierto.
No se les escapa un solo detalle, las ARMY estás listas para "devorar" los tres días de concierto.
Por Alejandra Garboza

Hay quienes ya tienen la entrada guardada, el ARMY bomb y hasta la ruta para llegar al estadio de San Marcos. Pero queda una pregunta que, para muchas ARMY, es casi tan importante como el setlist: ¿qué me voy a poner? BTS cantará en Lima los días 7, 9 y 10 de octubre, como parte de su BTS World Tour ‘ARIRANG’, y la espera también se está viviendo frente al espejo. Porque si algo han demostrado los conciertos de la gira es que el público también convierte las tribunas y el campo en una suerte de pasarela colectiva.

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