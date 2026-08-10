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Resumen

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Rumba Salsera Diversa cumple dos años haciendo bailar a sus seguidores. (Fotos: Hugo Pérez, El Comercio/ Difusión)
Rumba Salsera Diversa cumple dos años haciendo bailar a sus seguidores. (Fotos: Hugo Pérez, El Comercio/ Difusión)
Por Alejandra Garboza

Lo que comenzó como una idea para resolver una necesidad económica terminó convirtiéndose en algo que Luis Gonzales no había imaginado: una comunidad que se reúne alrededor de la salsa, pero que, sobre todo, encuentra en la pista de baile un espacio para sentirse segura, respetada y libre. Así nació Rumba Salsera Diversa, o mejor conocida entre los asiduos asistentes como RSD, una fiesta que en poco más de dos años pasó de reunir a familiares y amigos a convocar a cientos de personas de distintas edades, historias e identidades.

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