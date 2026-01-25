Salandela, Miranda Capurro y Michelle Onetto dejan Zaca TV: así nació “Somos lo que Somos”, el fenómeno que cambió el streaming en cuestión de meses

Cuando Giacomo Benavides (@giacomobeub), actor, comunicador audiovisual e influencer, empezó a soñar con crear un canal de streaming a finales de 2024, no se imaginó que ese impulso espontáneo acabaría convirtiéndose en uno de los fenómenos más exitosos del entretenimiento digital en el Perú de 2025.

“Somos lo que Somos”, como llamó a su creación, es el programa insignia de Zaca TV (@zaca.tv en Instagram), una ola de entretenimiento que ha roto récords de audiencia, conformando una comunidad leal y vibrante, y reformulando la manera en que los jóvenes peruanos consumen contenido en vivo. La comedia, como carta de entrada, es el código que los identifica.

Cambios en el formato Un comunicado sorpresa El día domingo 25 de enero del 2026, con un comunicado en sus redes sociales. "Somos lo que somos" anunció la salida de tres de sus integrantes: "Queremos compartir con ustedes con mucha pena que Salandela, Miranda y Michelle no continuarán formando parte del programa. Esta decisión no ha sido fácil para ellas y esperamos las acompañen en todo lo que se embarquen ahora en más con el mismo amor de siempre", se lee en el comunicado oficial, donde se anuncia una pausa en el programa para reestructurar la segunda temporada.

Todo comenzó como una idea suelta durante una conversación con su mamá, María Fernanda Ubierna, hoy productora del proyecto: “Quería hacer un stream en el que pudiese divertirme todos los días con mis amigos”, cuenta Giacomo en entrevista con esta revista. Pensó en su entorno más cercano, en figuras de redes sociales que no necesariamente eran amigos íntimos: Miranda Capurro (@miranda.capurro), Michelle Onetto (@chelleonetto_ssj), Salandela (@isalandela) y su hermano, Doménico Benavides (@domenicobeub). Aunque ellos nunca habían hecho streaming, tenía la corazonada de que todo iría bien. No falló.

“Somos lo que Somos” se transmite en vivo de lunes a viernes desde las 11 a.m. hasta las 12:30 p.m. (hora Perú) vía Youtube en el canal @ZacatvOnline. (Foto: Diego Moreno) / Diego Moreno

“Cuando ellas (Salandela, Michelle y Miranda) confiaron en el proyecto desde la primera reunión, yo también confié en mí. Ellas quizá no lo saben, pero su ‘sí’ desde ese momento me ayudó a creérmela, a meterme con todo en la creación del programa”, comenta Giacomo. Salandela lo confirma: “Desde la primera reunión con Giacomo me encantó la idea. Le dije que sí sin dudarlo. Creo que lo mismo pasó con todos, apostamos desde el día uno”.

Al elenco, se integrarían Miranda Capurro y Michelle Onetto (conocida en redes como ‘Ñengo’), dos jóvenes promesas de las redes sociales que han cautivado a punta de carisma y personalidad. “Giacomo me llamó las primeras semanas de enero para plantearme la idea y me pareció increíble. No fue un ‘voy a pensar si quiero participar’; fue un inmediato ‘quiero estar ahí’. Sabía que iba a ser muy divertido”, recuerda Capurro. Para Onetto, el instinto también fue de lanzarse a la piscina. “Yo estaba segura de que Giacomo sabía lo que hacía y que lo iba a manejar superbién. Los perfiles me llamaban mucho la atención, y la verdad que cuando nos sentamos en la mesa fluimos increíble. No éramos tan íntimos al inicio, pero ahora me alegra que seamos tan buenos amigos”, precisa.

Cerrando con broche de oro, Giacomo puso la mirada en su hermano menor: Doménico. “Pensé que me estaba bromeando. Me dijo ‘levántate temprano, esto es lo que vas a hacer’... y desde ahí, somos lo que somos, literalmente”, confiesa entre risas. Pese a ser el más reservado del grupo, todos defienden que nada sería lo mismo sin su participación. “Todos somos muy histriónicos, paramos muy arriba, y él está más calmado, centrándonos un poco. Es el equilibrio y la ternura. Para mí, ya es como un hermano”, dice Salandela.

Cinco meses fue lo que tardó en materializarse “Somos lo que Somos” desde la primera idea, debutando en YouTube el pasado lunes 3 de marzo. Los entrevistamos cuando tenían tan solo tres meses en el aire, pero el elenco ya había conseguido congregar a más de 159 mil suscriptores en la plataforma, con cifras de hasta 20 mil personas conectadas en vivo por programa. Una verdadera revolución del Internet.

Los episodios más queridos por su comunidad son en los que el elenco se disfraza de alguna película o serie. El episodio de “Pataclaun” y el de “Intensamente” (en las fotografías) acumulan 301 mil y 199 mil vistas respectivamente. (Foto: IG/ Zacatv)

Con sello original

Convertidos en una cita diaria de 11:00 a.m. a 12:30 p.m. para sus miles de seguidores, la mesa digital de “Somos lo que Somos” trae a foco conversaciones cotidianas en un espacio de humor, autenticidad y conexión real. Mezclando dinámicas en vivo, juegos, confesiones, anécdotas personales y mucha improvisación, este proyecto ya se ha convertido en uno de los platos fuertes del mundo del streaming local, posicionándose en los últimos días como el primer lugar en el top de visualizaciones de programas de YouTube en el Perú.

Los cinco —Giacomo, ‘Salan’, Miranda, Michelle y Doménico— ya se han vuelto inseparables, con una dinámica que en pantalla y fuera de ella es natural. “Así como nos ven, así somos también cuando nos juntamos un fin de semana. No es actuado, la conexión es real”, explica Michelle. Quizá, esa autenticidad es la que ha generado que su comunidad sienta que no solo mira el programa, sino que es parte de él. “Es que realmente podrían estar sentados acá chismeando con nosotros”, dice Miranda. “Creo que por eso conectan tanto, porque somos como ellos, hemos vivido lo mismo, nos reímos de lo mismo y nos caemos y nos levantamos”, agrega la creadora de contenido.

Los invitados también se han vuelto pieza fundamental en el programa. cada tanto, el set da bienvenida a figuras del mundo del entretenimiento. En las fotos, Nicole Zignago y Jean Villon. (Foto: IG/ Zacatv)

Cada mañana, el equipo se reúne al menos una hora antes de que el programa esté al aire, para revisar la pauta y coordinar por menores previos al en vivo. María Fernanda (‘Mamite’) y Rafaella, mamá y hermana de Giacomo y Doménico Benavides, conforman la mente maestra detrás del proyecto, produciendo al detalle lo que miles disfrutan por cámara de lunes a viernes.

“’Mamite’ siempre está ahí para guiarnos. Ella y Rafaella piensan en todo. Cuando nos disfrazamos, ahí están para darlo todo con cada detalle. Cuando hay un reto, igual”, agradece Miranda.

En cifras los números de Somos lo que Somos -20 mil conectados en vivo es el promedio diario que logra convocar “Somos lo que Somos” en su programa de hora y media.

-160 mil suscriptores en YouTube es lo que acumula Zaca TV hasta el cierre de esta edición, desde su debut en marzo de este año.

-162 mil personas siguen las ocurrencias del elenco vía TikTok (@zaca.tv), red social donde atesoran más de 11 millones de me gusta.

Ellos mismos son

Retrocediendo en el tiempo, Giacomo nos confiesa que elegir el nombre para el proyecto no fue tan sencillo. “Hicimos una lluvia de ideas con mil propuestas, pero nada nos convencía”, comenta. “Ahora hay nombres que recuerdo y digo: mmm, definitivamente esos nombrecitos nada que ver”, añade entre risas Salan.

Doménico, por su lado, comenta que hace poco conversó al respecto con su hermano: “Estábamos en el carro y siempre ponemos música y cantamos. En eso sonó ‘We Are Who We Are’ de Kesha, y mi hermano me dijo: ‘Nadie jamás se imaginaría que el nombre del programa salió por esta canción’”, declara. Eso, hasta hoy, que el elenco lo cuenta en exclusiva para esta revista.

Más allá de los números, esta nueva generación de creadores de contenido se sorprende por la diversidad de corazones que cautivan con su humor: “Es muy loco, porque te das cuenta de que te ven mamás con hijos, universitarios en cubículos, grupos en los trabajos, gente que ha migrado y busca reconectar con su país”, comenta Miranda. “Es como si fuéramos un puente emocional con el Perú”, añade Salandela.

En un país donde las noticias pueden ser abrumadoras y el ritmo de vida deja poco espacio para la pausa, “Somos lo que Somos” se ha convertido en un refugio. “La gente se toma el tiempo de estar una hora y media conectada en vivo. Y eso no es poca cosa”, reflexiona Giacomo. “Se siente como si estuviéramos actualizándonos con un amigo que vive lejos pero con quien compartimos humor y energía”, suma.

A la fórmula detrás del fenómeno también se suma la forma en la que este grupo ha generado un lenguaje propio. Frases internas, chistes recurrentes y una suerte de ‘código compartido’ hacen que los espectadores se sientan parte de una especie de club íntimo con las puertas abiertas para quien desee integrarse. “Tenemos vocabulario propio. Pocos, por ejemplo, entenderán la expresión ‘Tito llora’”, dice Michelle. “La gente que se va integrando al proyecto va aprendiendo todo eso. Es como entrar a un grupo divertido de amigos”, declara Salandela.

Esa sensación de pertenencia se ha convertido en el corazón del programa. Firmes en su convicción por seguir creciendo y llevando sonrisas dentro y fuera del país, este grupo de originales creadores de contenido tampoco pierde de vista la responsabilidad hacia su comunidad. “Nosotros también llegamos al programa con nuestros propios problemas, con días bajos”, confiesa Giacomo. “Pero sabemos que nos vamos a apoyar entre todos y reírnos. Nos debemos a la gente, queremos darles lo mejor y contagiar alegría”, sentencia.

Para estos amigos, fuera y detrás de cámaras, hacer reír no es algo que planeen estratégicamente. “Lo que hacemos es reírnos entre nosotros y si la gente se ríe también, mejor. Pero todo fluye porque es genuino”, dice Michelle. De hecho, reconocen que la audiencia también los hace reír mucho. “Nuestra comunidad es más graciosa que nosotros”, bromea Doménico. “Las ediciones, los comentarios, los memes... ¡nos matamos de risa!”, añade Miranda.

Desde el humor, la sinceridad y la amistad, ‘Somos lo que Somos’ ha sabido tocar fibras, dejando claro que cinco jóvenes no necesitan de un guion complejo para brillar: basta con autenticidad, carisma y mucha espontaneidad. Esto recién empieza. //