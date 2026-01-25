Por Celeste Pérez

Cuando Giacomo Benavides (@giacomobeub), actor, comunicador audiovisual e influencer, empezó a soñar con crear un canal de streaming a finales de 2024, no se imaginó que ese impulso espontáneo acabaría convirtiéndose en uno de los fenómenos más exitosos del entretenimiento digital en el Perú de 2025.

Salandela, Miranda Capurro y Michelle Onetto dejan Zaca TV: así nació “Somos lo que Somos”, el fenómeno que cambió el streaming en cuestión de meses
Tendencias

Salandela, Miranda Capurro y Michelle Onetto dejan Zaca TV: así nació “Somos lo que Somos”, el fenómeno que cambió el streaming en cuestión de meses

Año Nuevo Chino 2026: Los símbolos detrás de esta celebración para asegurar la buena fortuna
Tendencias

Año Nuevo Chino 2026: Los símbolos detrás de esta celebración para asegurar la buena fortuna

¿Cuáles son los mejores pescados para preparar cebiche este 2026?
Tendencias

¿Cuáles son los mejores pescados para preparar cebiche este 2026?

Vuelve “Shrinking”, la comedia de Apple TV donde Harrison Ford ofrece su mejor actuación
Tendencias

Vuelve “Shrinking”, la comedia de Apple TV donde Harrison Ford ofrece su mejor actuación