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Resumen

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De izquierda a derecha: Drew, Gabi, Alejandro, Kenneth y Kaue. (Foto: EFE/Mario Guzmán)
De izquierda a derecha: Drew, Gabi, Alejandro, Kenneth y Kaue. (Foto: EFE/Mario Guzmán)
Por Elida Morillo

Santos Bravos entendió algo importante desde el inicio: una boy band puede construirse a partir de las diferencias. Desde la diversidad de nacionalidades y backgrounds distintos, su propuesta estética parte de potenciar la individualidad de cada integrante como estrategia para fortalecer al grupo.

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