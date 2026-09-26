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Kito era muy chico cuando se adentró a la cultura coreana sin imaginar que esto marcaría el resto de su vida.
Kito era muy chico cuando se adentró a la cultura coreana sin imaginar que esto marcaría el resto de su vida.
/ Cesar Campos
Por Alejandra Garboza

Desde el sofá de su casa y frente al televisor, Guillermo Kenyi Shashiki Yamakawa, mejor conocido como Kito, descubrió Corea en una época muy distinta: cuando el K-pop aún no era un furor en Perú, BTS no se había convertido en un fenómeno global y las redes sociales todavía no transformaban a los fans en creadores de contenido. Tenía alrededor de 10 años cuando vio por primera vez un K-drama, a comienzos de los años 2000. Recuerda que lo que más le llamó la atención fue la forma de contar las historias. Las escenas románticas eran distintas a las que estaba acostumbrado a ver en otras producciones y, además, podía compartirlas con su padre. “Ese fue mi primer acercamiento con la cultura coreana”, recuerda.

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